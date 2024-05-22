На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

Берег колишнього Каховського водосховища тепер вкритий мушлями, а з висохлого ґрунту проросла біла верба. За словами еколога Вадима Манюка, за майже рік після підриву росіянами Каховської ГЕС, на 150 тисячах гектарів штучно створеної водойми утворився густий ліс.

Про це Вадим Манюк розповів у сюжеті Суспільне.

Густий ліс замість водойми

Флора цієї території вражає своєю різноманітністю. Переважну частину займає верба заввишки 2,5-3 метри, водяний щавель та західний каркас. Вадим Манюк розповів, що з часом кількість цих дерев та рослин зменшиться, а нові види, такі як в'яз та дуб звичайний, засіються на їх місці.

"Абсолютно очікувано було, що саме верба займе такі позиції в плавнях. Вона завжди першою розселяється на піщаних мілинах вздовж річок і водойм. Дно Каховського водосховища після зруйнування греблі стало величезною піщаною косою, ідеальною для проростання верби. За один сезон насіння вистачило, щоб засіяти майже 150 тисяч гектарів", — зазначив Манюк.

За словами еколога, новим насінинам на цій місцевості вже немає шансу прорости через відсутність протічної води. Тепер дерева будуть конкурувати між собою, а з часом почнеться природний процес саморозріджування. На 10 метрів залишиться одне дерево.

Водяний щавель та інші рослини також поступово зникатимуть через відсутність достатньої кількості води.

"Щавель водяний — типовий плавневий вид, який потребує води. Він зараз тягне її з тріщин у глибині, але якщо нічого не зміниться, то тут буде сухіше і ці види поступово зникнуть", — пояснив Манюк.

Шпарини, які утворилися на дні Каховського водосховища, також виконують важливу екологічну функцію.

"Каркас західний проростає з боків шпарин, які утворилися при розтріскуванні мулу. У цих шпаринах накопичується найродючіший ґрунт, що сприяє додатковому біорізноманіттю", — додав еколог.

Нагадаємо, що наслідки руйнування Каховської дамби у червні минулого року виявилися катастрофічними для Чорного моря. Велика кількість сміття, бруду та хімічних речовин потрапила у море, порушивши його екосистему та призвело до загибелі багатьох морських мешканців, зокрема мідій.

Також ми розповідали, що у Каховське водосховище повертається вода. Частина колишньої території, яка раніше була осушена, тепер знову затоплена, що сприятливо впливає на екологічну ситуацію.