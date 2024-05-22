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На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

22 мая 2024 г. 16:50

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12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

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10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

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Берег бывшего Каховского водохранилища теперь покрыт ракушками, а из высохшей почвы проросла белая ива. По словам эколога Вадима Манюка, спустя почти год после подрыва россиянами Каховской ГЭС, на 150 тысячах гектаров искусственно созданного водоема образовался густой лес.

Об этом Вадим Манюк рассказал в сюжете Суспільне.

Густой лес вместо водоема

Флора этой территории поражает своим разнообразием. Большую часть занимает ива высотой 2,5-3 метра, водяной щавель и западный каркас. Вадим Манюк рассказал, что со временем количество этих деревьев и растений уменьшится, а новые виды, как вяз и дуб обычный, засеются на их месте.

"Абсолютно ожидалось, что именно ива займет такие позиции в плавнях. Она всегда первой расселяется на песчаных мелях вдоль рек и водоемов. Дно Каховского водохранилища после разрушения плотины стало огромной песчаной косой, идеальной для прорастания ивы. Заодин сезон семян хватило почти 150 тысяч гектаров", — отметил Манюк.

По словам эколога, новым семенам на этой местности уже нет шанса прорасти из-за отсутствия проточной воды. Теперь деревья будут конкурировать между собой, а со временем начнется естественный процесс саморазжижения. На 10 метров останется одно дерево.

Водяной щавель и другие растения также будут постепенно исчезать из-за отсутствия достаточного количества воды.

"Щавель водяной — типичный плавневой вид, нуждающийся в воде. Он сейчас тянет ее из трещин в глубине, но если ничего не изменится, то здесь будет посуше и эти виды постепенно исчезнут", — пояснил Манюк.

Образовавшиеся на дне Каховского водохранилища щели также выполняют важную экологическую функцию.

"Каркас западный прорастает по бокам щелей, которые образовались при растрескивании ила. В этих щелях скапливается самая плодородная почва, что способствует дополнительному биоразнообразию", — добавил эколог.

Напомним, что последствия разрушения Каховской дамбы в июне прошлого года оказались катастрофическими для Черного моря. Большое количество мусора, грязи и химических веществ попало в море, нарушив его экосистему и привело к гибели многих морских обитателей, в частности мидий.

Также мы рассказывали, что в Каховское водохранилище возвращается вода. Часть бывшей территории, которая раньше была осушена, теперь снова затоплена, что благоприятно влияет на экологическую ситуацию.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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