Выступление Зеленского в Риме — главные заявления в прямом эфире

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Риме в четверг, 10 июля. В частности, глава государства сделает заявления о поддержке союзников и восстановлении Украины.

Смотрите выступление Зеленского на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пресс-конференция Зеленского в Риме

Украинский президент проводит встречу с иностранными и украинскими журналистами в Риме. Ожидается, что Зеленский сделает ряд важных заявлений относительно восстановления нашей страны после окончания войны, мировой поддержки и помощи, а также международной коалиции.

Напомним, что украинский лидер выступил на конференции по восстановлению Украины в четверг, 10 июля, в Риме. На событии присутствовали большинство лидеров стран ЕС. Зеленский заявил, что есть потребность в дронах-перехватчиках и усилении ПВО.

Также глава государства отметил полномасштабную реконструкцию Украины после окончания войны. Зеленский рассказал подробнее о плане восстановления.