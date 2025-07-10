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Выступление Зеленского в Риме — главные заявления в прямом эфире

Выступление Зеленского в Риме — главные заявления в прямом эфире

10 июля 2025 г. 17:32

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17:32 Выступление Зеленского в Риме — главные заявления в прямом эфире

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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Риме в четверг, 10 июля. В частности, глава государства сделает заявления о поддержке союзников и восстановлении Украины.

Смотрите выступление Зеленского на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пресс-конференция Зеленского в Риме

Украинский президент проводит встречу с иностранными и украинскими журналистами в Риме. Ожидается, что Зеленский сделает ряд важных заявлений относительно восстановления нашей страны после окончания войны, мировой поддержки и помощи, а также международной коалиции.

Напомним, что украинский лидер выступил на конференции по восстановлению Украины в четверг, 10 июля, в Риме. На событии присутствовали большинство лидеров стран ЕС. Зеленский заявил, что есть потребность в дронах-перехватчиках и усилении ПВО.

Также глава государства отметил полномасштабную реконструкцию Украины после окончания войны. Зеленский рассказал подробнее о плане восстановления.

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