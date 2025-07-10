Виступ Зеленського в Римі — головні заяви в прямому ефірі

Президент України Володимир Зеленський виступає на пресконференції в Римі в четвер, 10 липня. Зокрема, глава держави зробить заяви щодо підтримки союзників та відбудови України.

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Пресконференція Зеленського в Римі

Український президент проводить зустріч з іноземними та українськими журналістами в Римі. Очікується, що Зеленський зробить низку важливих заяв щодо відновлення нашої країни після закінчення війни, світової підтримки та допомоги, а також міжнародної коаліції.

Нагадаємо, що український лідер виступив на конференції з відновлення України в четвер, 10 липня, в Римі. На події були присутні більшість лідерів країн ЄС. Зеленський заявив, що є потреба в дронах-перехоплювачах та посиленні ППО.

Також глава держави наголосив на повномасштабній реконструкції України після закінчення війни. Зеленський розповів детальніше про план відбудови.