Изменятся ли пенсии и налоги — интервью с Даниилом Гетманцевым

Глава налогового комитета Верховной Рады, народный депутат Даниил Гетманцев в интервью Анастасии Рейн рассказал о представленном в Риме плане восстановления Украины, законодательных инициативах по созданию Defence City, новой налоговой модели "Клуб белого бизнеса" и программах поддержки предприятий на прифронтовых территориях.

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О чем говорит Гетманцев в интервью

Нардеп рассказал о проблемах с финансированием разминирования, социальных выплатах для семей первоклассников, а также о налоге на недвижимость.

Кроме того, глава налогового комитета подчеркнул, что разница между минимальной и максимальной пенсией в Украине достигает 165-кратного размера.

Ранее глава финансового комитета Даниил Гетманцев назвал, сколько денег скрывается из-за теневых схем по уклонению от налогов через зарплаты в конвертах.

Также нардеп раскрыл детали законопроектов о Defence City.