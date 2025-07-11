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Изменятся ли пенсии и налоги — интервью с Даниилом Гетманцевым

Изменятся ли пенсии и налоги — интервью с Даниилом Гетманцевым

11 июля 2025 г. 21:44

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Глава налогового комитета Верховной Рады, народный депутат Даниил Гетманцев в интервью Анастасии Рейн рассказал о представленном в Риме плане восстановления Украины, законодательных инициативах по созданию Defence City, новой налоговой модели "Клуб белого бизнеса" и программах поддержки предприятий на прифронтовых территориях.

Посмотреть интервью можно на канале Новини.LIVE в YouTube.

О чем говорит Гетманцев в интервью

Нардеп рассказал о проблемах с финансированием разминирования, социальных выплатах для семей первоклассников, а также о налоге на недвижимость.

Кроме того, глава налогового комитета подчеркнул, что разница между минимальной и максимальной пенсией в Украине достигает 165-кратного размера.

Ранее глава финансового комитета Даниил Гетманцев назвал, сколько денег скрывается из-за теневых схем по уклонению от налогов через зарплаты в конвертах.

Также нардеп раскрыл детали законопроектов о Defence City.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Жилье в самом большом районе Киева — где выгодно купить "однушку"

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