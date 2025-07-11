Чи зміняться пенсії та податки — інтерв'ю з Данилом Гетманцевим

Голова податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев в інтерв'ю Анастасії Рейн розповів про представлений у Римі план відбудови України, законодавчі ініціативи щодо створення Defence City, нову податкову модель "Клуб білого бізнесу" та програми підтримки підприємств на прифронтових територіях.
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Про що говорить Гетманцев в інтерв'ю
Нардеп розповів про проблеми з фінансуванням розмінування, соціальні виплати для родин першокласників, а також про податок на нерухомість.
Крім того, голова податкового комітету підкреслив, що різниця між мінімальною та максимальною пенсією в Україні сягає 165-кратного розміру.
Раніше очільник фінансового комітету Данило Гетманцев назвав, скільки грошей ховається через тіньові схеми з ухилення від податків через зарплати в конвертах.
Також нардеп розкрив деталі законопроєктів про Defence City.