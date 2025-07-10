Атака на Киев и конференция в Италии — эфир День.LIVE

Российские оккупанты в ночь на четверг, 10 июля, нанесли массированный удар по Украине, сосредоточившись на Киеве. В результате атаки есть пострадавшие и зафиксированы разрушения.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:02.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;

доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации Национального университета "Львовская политехника" Василий Гулай;

энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;

политолог, эксперт по международным отношениям Максим Несвитайлов;

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;

народный депутат "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук,.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Целую ночь РФ била по Украине сотнями дронов и ракет: Зеленский пообещал жесткий ответ;

В Сенате США ответили, когда будет принят законопроект о санкциях против России;

Келлог заявил, что Украине нужен свой "План Маршалла";

США возобновили поставки некоторого оружия Украине после объявленной Пентагоном паузы, — AP;

Трамп готов одобрить новые санкции против России, но есть нюанс, — Politico;

Путин игнорирует Трампа, потому что ожидает прорыва фронта в Украине в ближайшее время, — NYT;

"Он очень дорогой": Трамп подтвердил, что Украина просила еще один Patriot;

Ватикан готов принять у себя переговоры Украины и РФ, — Папа Римский.

Напомним, в результате российского удара в Киеве погибли две женщины.

Также известно, что от вражеского обстрела пострадал офис 5 канала. К счастью, все работники целы и не пострадали.