Атака на Киев и конференция в Италии — эфир День.LIVE

Российские оккупанты в ночь на четверг, 10 июля, нанесли массированный удар по Украине, сосредоточившись на Киеве. В результате атаки есть пострадавшие и зафиксированы разрушения.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:02.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- историк, юрист, методист Украинского института развития образования Сергей Берендеев;
- доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой международной информации Национального университета "Львовская политехника" Василий Гулай;
- энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;
- политолог, эксперт по международным отношениям Максим Несвитайлов;
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Станислав Желиховский;
- народный депутат "Слуга народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук,.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Целую ночь РФ била по Украине сотнями дронов и ракет: Зеленский пообещал жесткий ответ;
- В Сенате США ответили, когда будет принят законопроект о санкциях против России;
- Келлог заявил, что Украине нужен свой "План Маршалла";
- США возобновили поставки некоторого оружия Украине после объявленной Пентагоном паузы, — AP;
- Трамп готов одобрить новые санкции против России, но есть нюанс, — Politico;
- Путин игнорирует Трампа, потому что ожидает прорыва фронта в Украине в ближайшее время, — NYT;
- "Он очень дорогой": Трамп подтвердил, что Украина просила еще один Patriot;
- Ватикан готов принять у себя переговоры Украины и РФ, — Папа Римский.
Напомним, в результате российского удара в Киеве погибли две женщины.
Также известно, что от вражеского обстрела пострадал офис 5 канала. К счастью, все работники целы и не пострадали.