Атака на Київ та конференція в Італії — ефір День.LIVE

Російські окупанти в ніч проти четверга, 10 липня, завдали масованого удару по Україні, зосередившись на Києві. Внаслідок атаки є постраждалі та зафіксовано руйнування.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:02.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;
- доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Національного університету "Львівська політехніка" Василь Гулай;
- енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;
- політолог, експерт з міжнародних відносин Максим Несвітайлов;
- кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;
- Народний депутат "Слуга народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук,.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Цілу ніч РФ била по Україні сотнями дронів і ракет: Зеленський пообіцяв жорстку відповідь;
- У Сенаті США відповіли, коли буде прийнято законопроєкт про санкції проти Росії;
- Келлог заявив, що Україні потрібен свій "План Маршалла";
- США відновили постачання деякої зброї Україні після оголошеної Пентагоном паузи, — AP;
- Трамп готовий схвалити нові санкції проти Росії, але є нюанс, — Politico;
- Путін ігнорує Трампа, бо очікує на прорив фронту в Україні найближчим часом, — NYT;
- "Він дуже дорогий": Трамп підтвердив, що Україна просила ще один Patriot;
- Ватикан готовий прийняти у себе переговори України та РФ, — Папа Римський.
Нагадаємо, внаслідок російського удару у Києві загинули дві жінки.
Також відомо, що від ворожого обстрілу постраждав офіс 5 каналу. На щастя, всі працівники цілі та не постраждали.