Атака на Київ та конференція в Італії — ефір День.LIVE

Російські окупанти в ніч проти четверга, 10 липня, завдали масованого удару по Україні, зосередившись на Києві. Внаслідок атаки є постраждалі та зафіксовано руйнування.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:02.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв;

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Національного університету "Львівська політехніка" Василь Гулай;

енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;

політолог, експерт з міжнародних відносин Максим Несвітайлов;

кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Станіслав Желіховський;

Народний депутат "Слуга народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук,.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Цілу ніч РФ била по Україні сотнями дронів і ракет: Зеленський пообіцяв жорстку відповідь;

У Сенаті США відповіли, коли буде прийнято законопроєкт про санкції проти Росії;

Келлог заявив, що Україні потрібен свій "План Маршалла";

США відновили постачання деякої зброї Україні після оголошеної Пентагоном паузи, — AP;

Трамп готовий схвалити нові санкції проти Росії, але є нюанс, — Politico;

Путін ігнорує Трампа, бо очікує на прорив фронту в Україні найближчим часом, — NYT;

"Він дуже дорогий": Трамп підтвердив, що Україна просила ще один Patriot;

Ватикан готовий прийняти у себе переговори України та РФ, — Папа Римський.

Нагадаємо, внаслідок російського удару у Києві загинули дві жінки.

Також відомо, що від ворожого обстрілу постраждав офіс 5 каналу. На щастя, всі працівники цілі та не постраждали.