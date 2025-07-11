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Главная arrow Відео arrow Трамп готовит заявление по России и Путину — эфир День.LIVE arrow
Трамп готовит заявление по России и Путину — эфир День.LIVE

Трамп готовит заявление по России и Путину — эфир День.LIVE

11 июля 2025 г. 13:23

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Трамп готовит заявление по России и Путину — эфир День.LIVE

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Зеленский назвал условие переговоров с РФ — эфир Ранок.LIVE

10 июля 2025
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Конференция по восстановлению и Коалиция желающих — Вечір.LIVE

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Выступление Зеленского в Риме — главные заявления в прямом эфире

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Атака на Киев и конференция в Италии — эфир День.LIVE

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Конференция по восстановлению — выступление Зеленского

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Трамп обещает Patriot Украине — эфир Ранок.LIVE

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Рютте и Мерц сделали заявление об Украине — трансляция

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Роспуск Киевсовета и импичмент Кличко — эфир Київський час

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Зеленский встретился с Папой Римским — эфир Вечір.LIVE

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13:23 Трамп готовит заявление по России и Путину — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский назвал условие переговоров с РФ — эфир Ранок.LIVE

10 июля 2025
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17:50 Конференция по восстановлению и Коалиция желающих — Вечір.LIVE

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17:32 Выступление Зеленского в Риме — главные заявления в прямом эфире

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13:09 Атака на Киев и конференция в Италии — эфир День.LIVE

В Украине усилят защиту Киева от атак дронов и ракет. Для этого там заработает система перехвата вражеских дронов. Между тем Россия активно меняет тактику воздушных ударов по Украине — военные эксперты уже обратили внимание, что изменилось.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 11 июля

В эфире День.LIVE ведущий Павел Ковальчук обсудит с приглашенными экспертами такие темы:

  • За убийством полковника СБУ может стоять Россия: NYT узнал, почему;
  • Трамп планирует продавать союзникам по НАТО наступательное вооружение для Украины, — Axios;
  • Трамп раскритиковал Путина и пообещал "важное" заявление о России, — NBC;
  • Трамп рассказал, как будет поставлять оружие Украине и кто за него заплатит;
  • В Госдепе США сделали заявление о последних ударах России по Украине;
  • Рубио: С начала года Россия потеряла убитыми 100 тысяч солдат, потери Украины меньше;
  • Путин будет затягивать войну, — Зеленский;
  • РФ будет запускать до 1000 дронов в сутки: Зеленский сказал, чем будем отбиваться;
  • США впервые присоединились к встрече "Коалиции желающих".

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор ОО "Международная ассоциация малых общин";
  • Андрей Шевчишин, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков;
  • Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины 2001-2002;
  • Виталий Безгин, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
  • Виктор Гальчинский, член правления ОО "Линия 102.UA", финансовый аналитик;
  • Василий Яблонский, политолог, историк, заведующий кафедрой международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко;
  • Мирослав Лаба, специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики "Экономической экспертной платформы", ассоциированный эксперт "CASE Украина".

Тем временем украинские военные замечают усиление штурмовых действий со стороны российских войск на одном из направлений фронта.

Также президент США Дональд Трамп раскрыл детали соглашения о поставках оружия ВСУ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Поставка некачественной одежды для ВСУ — новые детали в деле

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