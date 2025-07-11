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Трамп готує заяву щодо Росії та Путіна — ефір День.LIVE

Трамп готує заяву щодо Росії та Путіна — ефір День.LIVE

11 липня 2025 р. 13:23

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Трамп готує заяву щодо Росії та Путіна — ефір День.LIVE

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Зеленський назвав умову переговорів з РФ — ефір Ранок.LIVE

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Конференція з відновлення та Коаліція охочих — ефір Вечір.LIVE

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Виступ Зеленського в Римі — головні заяви в прямому ефірі

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13:23 Трамп готує заяву щодо Росії та Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський назвав умову переговорів з РФ — ефір Ранок.LIVE

10 липня 2025
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17:50 Конференція з відновлення та Коаліція охочих — ефір Вечір.LIVE

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17:32 Виступ Зеленського в Римі — головні заяви в прямому ефірі

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13:09 Атака на Київ та конференція в Італії — ефір День.LIVE

В Україні посилять захист Києва від атак дронів та ракет. Для цього там запрацює система перехоплення ворожих дронів. Тим часом Росія активно змінює тактику повітряних ударів по Україні — військові експерти вже звернули увагу, що змінилося.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 11 липня

В ефірі День.LIVE ведучий Павло Ковальчук обговорить із запрошеними експертами такі теми: 

  • За вбивством полковника СБУ може стояти Росія: NYT дізнався, чому;
  • Трамп планує продавати союзникам по НАТО наступальне озброєння для України, — Axios;
  • Трамп розкритикував Путіна і пообіцяв "важливу" заяву про Росію, — NBC;
  • Трамп розповів, як постачатиме зброю Україні та хто за неї заплатить;
  • У Держдепі США зробили заяву про останні удари Росії по Україні;
  • Рубіо: Від початку року Росія втратила вбитими 100 тисяч солдатів, втрати Україні менші;
  • Путін буде затягувати війну, — Зеленський;
  • РФ запускатиме до 1000 дронів на добу: Зеленський сказав, чим будемо відбиватися;
  • США вперше долучились до зустрічі "Коаліції охочих".

 Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор ГО "Міжнародна асоціація малих громад";
  • Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків;
  • Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, прем’єр-міністр України 2001–2002;
  • Віталій Безгін, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Віктор Гальчинський, член правління ГО "Лінія 102.UA", фінансовий аналітик;
  • Василь Яблонський, політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;
  • Мирослав Лаба, фахівець з питань податкової та регуляторної політики "Економічної експертної платформи", асоційований експерт "CASE Україна".

Тим часом українські військові помічають посилення штурмових дій з боку російських військ на одному з напрямків фронту.

Також президент США Дональд Трамп розкрив деталі угоди про постачання зброї ЗСУ

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13:15 Для ТЦК від Одеси — Братчук про чергову ІПСО росіян

13:08 Контрабанда у валізі — які предмети заборонено вивозити з курорту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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