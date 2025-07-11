Трамп готує заяву щодо Росії та Путіна — ефір День.LIVE

В Україні посилять захист Києва від атак дронів та ракет. Для цього там запрацює система перехоплення ворожих дронів. Тим часом Росія активно змінює тактику повітряних ударів по Україні — військові експерти вже звернули увагу, що змінилося.
Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.
Ефір День.LIVE 11 липня
В ефірі День.LIVE ведучий Павло Ковальчук обговорить із запрошеними експертами такі теми:
- За вбивством полковника СБУ може стояти Росія: NYT дізнався, чому;
- Трамп планує продавати союзникам по НАТО наступальне озброєння для України, — Axios;
- Трамп розкритикував Путіна і пообіцяв "важливу" заяву про Росію, — NBC;
- Трамп розповів, як постачатиме зброю Україні та хто за неї заплатить;
- У Держдепі США зробили заяву про останні удари Росії по Україні;
- Рубіо: Від початку року Росія втратила вбитими 100 тисяч солдатів, втрати Україні менші;
- Путін буде затягувати війну, — Зеленський;
- РФ запускатиме до 1000 дронів на добу: Зеленський сказав, чим будемо відбиватися;
- США вперше долучились до зустрічі "Коаліції охочих".
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор ГО "Міжнародна асоціація малих громад";
- Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків;
- Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, прем’єр-міністр України 2001–2002;
- Віталій Безгін, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
- Віктор Гальчинський, член правління ГО "Лінія 102.UA", фінансовий аналітик;
- Василь Яблонський, політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;
- Мирослав Лаба, фахівець з питань податкової та регуляторної політики "Економічної експертної платформи", асоційований експерт "CASE Україна".
Тим часом українські військові помічають посилення штурмових дій з боку російських військ на одному з напрямків фронту.
Також президент США Дональд Трамп розкрив деталі угоди про постачання зброї ЗСУ.