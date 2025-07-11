Трамп готує заяву щодо Росії та Путіна — ефір День.LIVE

В Україні посилять захист Києва від атак дронів та ракет. Для цього там запрацює система перехоплення ворожих дронів. Тим часом Росія активно змінює тактику повітряних ударів по Україні — військові експерти вже звернули увагу, що змінилося.

Про це і не тільки почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 11 липня

В ефірі День.LIVE ведучий Павло Ковальчук обговорить із запрошеними експертами такі теми:

За вбивством полковника СБУ може стояти Росія: NYT дізнався, чому;

Трамп планує продавати союзникам по НАТО наступальне озброєння для України, — Axios;

Трамп розкритикував Путіна і пообіцяв "важливу" заяву про Росію, — NBC;

Трамп розповів, як постачатиме зброю Україні та хто за неї заплатить;

У Держдепі США зробили заяву про останні удари Росії по Україні;

Рубіо: Від початку року Росія втратила вбитими 100 тисяч солдатів, втрати Україні менші;

Путін буде затягувати війну, — Зеленський;

РФ запускатиме до 1000 дронів на добу: Зеленський сказав, чим будемо відбиватися;

США вперше долучились до зустрічі "Коаліції охочих".

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор ГО "Міжнародна асоціація малих громад";

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків;

Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, прем’єр-міністр України 2001–2002;

Віталій Безгін, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Віктор Гальчинський, член правління ГО "Лінія 102.UA", фінансовий аналітик;

Василь Яблонський, політолог, історик, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка;

Мирослав Лаба, фахівець з питань податкової та регуляторної політики "Економічної експертної платформи", асоційований експерт "CASE Україна".

Тим часом українські військові помічають посилення штурмових дій з боку російських військ на одному з напрямків фронту.

Також президент США Дональд Трамп розкрив деталі угоди про постачання зброї ЗСУ.