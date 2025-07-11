Опасные развлечения в парках Киева и связь с РФ — Наша Справа

Веревочные и троллейные парки стали популярными среди жителей и гостей Киева. Однако далеко не все аттракционы соответствуют базовым стандартам безопасности.

Об этом и не только говорится в расследовании проекта "Наша Справа", которое можно посмотреть в 21:00.

Опасность в веревочных и троллейных парках

Команда журналистов отправилась в рейд по столичным веревочным и троллейным паркам, чтобы выяснить, насколько безопасны эти развлечения.

Изношенные крепления, отсутствие сертифицированного оборудования, неосведомленный персонал — все это может представлять прямую угрозу для жизни посетителей.

В выпуске рассмотрят такие вопросы:

Почему активисты бьют тревогу, а мэрия — закрывает глаза?

Кто отвечает за контроль?

Почему некоторые аттракционы могут быть связаны с Россией?

Напомним, что недавно в одном из столичных парков ребенок упал с веревочной трассы. Парня госпитализировали в больницу с многочисленными травмами. По данному факту начали расследование.

Кроме того, Печерская окружная прокуратура Киева передала в суд дело заместителя начальника управления капитальных вложений КП "Киевзеленстрой", которого обвиняют в растрате бюджетных средств и служебном подлоге. Речь идет о сумме в более чем 6 млн гривен.