Опасные развлечения в парках Киева и связь с РФ — Наша Справа

Веревочные и троллейные парки стали популярными среди жителей и гостей Киева. Однако далеко не все аттракционы соответствуют базовым стандартам безопасности.
Об этом и не только говорится в расследовании проекта "Наша Справа", которое можно посмотреть в 21:00.
Опасность в веревочных и троллейных парках
Команда журналистов отправилась в рейд по столичным веревочным и троллейным паркам, чтобы выяснить, насколько безопасны эти развлечения.
Изношенные крепления, отсутствие сертифицированного оборудования, неосведомленный персонал — все это может представлять прямую угрозу для жизни посетителей.
В выпуске рассмотрят такие вопросы:
- Почему активисты бьют тревогу, а мэрия — закрывает глаза?
- Кто отвечает за контроль?
- Почему некоторые аттракционы могут быть связаны с Россией?
Напомним, что недавно в одном из столичных парков ребенок упал с веревочной трассы. Парня госпитализировали в больницу с многочисленными травмами. По данному факту начали расследование.
Кроме того, Печерская окружная прокуратура Киева передала в суд дело заместителя начальника управления капитальных вложений КП "Киевзеленстрой", которого обвиняют в растрате бюджетных средств и служебном подлоге. Речь идет о сумме в более чем 6 млн гривен.