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Небезпечні розваги в парках Києва та зв'язок з РФ — Наша Справа

Небезпечні розваги в парках Києва та зв'язок з РФ — Наша Справа

11 липня 2025 р. 21:00

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Мотузкові та тролейні парки стали популярними серед мешканців та гостей Києва. Однак далеко не всі атракціони відповідають базовим стандартам безпеки.

Про це і не тільки йдеться в розслідуванні проєкту "Наша справа", яке можна переглянути о 21:00.

Небезпека у мотузкових та тролейних парках

Команда журналістів вирушила у рейд столичними мотузковими та тролейними парками, аби з’ясувати, наскільки безпечні ці розваги.

Зношені кріплення, відсутність сертифікованого обладнання, необізнаний персонал — усе це може становити пряму загрозу для життя відвідувачів.

У випуску розглянуть такі питання:

  • Чому активісти б’ють на сполох, а мерія — заплющує очі?
  • Хто відповідає за контроль?
  • Сому деякі атракціони можуть бути пов’язані з Росією?

Нагадаємо, що нещодавно в одному зі столичних парків дитина впала з мотузкової траси. Хлопця госпіталізували до лікарні з численними травмами. За цим фактом розпочали розслідування.

Крім того, Печерська окружна прокуратура Києва передала до суду справу заступника начальника управління капітальних вкладень КП "Київзеленбуд", якого звинувачують у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Йдеться про суму у понад 6 млн гривень.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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