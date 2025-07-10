Конференция по восстановлению — выступление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 июля, принимает участие в Конференции по вопросам восстановления Украины. Там он встречается с лидерами европейских стран.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Встреча Зеленского с лидерами

Так, сегодня в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины начались встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, премьером Финляндии Петтери Орпом, премьером Нидерландов Диком Схоофом, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Польши Дональдом Туском.

Также украинский лидер должен встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и сенатором США Линдси Грэмом.

Отметим, что Мелони собрала в Италии двухдневную конференцию по восстановлению Украины, на которой встретились лидеры ЕС, международные партнеры и инвесторы, чтобы скоординировать финансовую помощь и стратегии развития.

Напомним, сегодня супруги Зеленские прибыли в Италию на конференцию по восстановлению Украины.

А 9 июля в Риме президент провел ряд встреч. В частности, он поговорил с президентом Италии Серджо Маттареллой.