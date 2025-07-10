Конференція з відновлення — виступ Зеленського перед лідерами ЄС

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 10 липня, бере участь у Конференції з питань відновлення України. Там він зустрічається із лідерами європейських країн.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Зустріч Зеленського з лідерами

Так, сьогодні у межах Конференції з питань відновлення України розпочалися зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, прем'єром Фінляндії Петтері Орпом, прем'єром Нідерландів Діком Схоофом, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем'єром Польщі Дональдом Туском.

Також український лідер має зустрітися з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та сенатором США Ліндсі Гремом.

Зазначимо, що Мелоні зібрала в Італії дводенну конференцію щодо відбудови України, на якій зустрілися лідери ЄС, міжнародні партнери та інвестори, аби скоординувати фінансову допомогу та стратегії розвитку.

Нагадаємо, сьогодні подружжя Зеленських прибуло до Італії на конференцію з відновлення України.

А 9 липня в Римі президент провів низку зустрічей. Зокрема, він поговорив з президентом Італії Серджо Маттареллою.