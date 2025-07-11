Зеленский назвал условие переговоров с РФ — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для дальнейших переговоров с Россией. А канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Дональду Трампу и Владимиру Путину.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Иван Тимочко — председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ;

Владимир Ведмидь — председатель Национальной ассоциации полиграфологов Украины, эксперт-полиграфолог;

Дмитрий Пелых — начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады, старший лейтенант;

Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры 2014-2025 гг., почетный председатель ВОО "Правовое равенство";

Ростислав Карандеев — глава Министерства культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 гг.;

Олег Гетьман — экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы;

Валентин Наливайченко — народный депутат Украины от партии "Батькивщина", секретарь Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз;

Игорь Губаревич — белорусский оппозиционный политик, глава движения "За свободу";

Денис Швыдкий — начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР.

Напомним, ранее Зеленский назвал условия проведения третьего раунда переговоров с РФ. Президент считает, что для организации этого необходимо завершить ранее согласованные обмены пленными.

Кроме того, глава государства назвал формат возможной встречи с Путиным. Такие переговоры могут состояться только при четко определенных условиях и при участии международных посредников.