Зеленський назвав умову переговорів з РФ — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для подальших переговорів з Росією. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;
- Володимир Ведмідь — голова Національної асоціації поліграфологів України, експерт-поліграфолог;
- Дмитро Пелих — начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант;
- Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури 2014-2025 рр., почесний голова ВГО "Правова рівність";
- Ростислав Карандєєв — очільник Міністерства культури та інформаційної політики України у 2023-2024 рр.;
- — Олег Гетьман — економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи;
- Валентин Наливайченко — народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;
- Ігор Губаревич — білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу";
- Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР.
Нагадаємо, раніше Зеленський назвав умови проведення третього раунду перемовин з РФ. Президент вважає, що для організації цього необхідно завершити раніше узгоджені обміни полоненими.
Крім того, глава держави назвав формат можливої зустрічі з Путіним. Такі переговори можуть відбутися лише за чітко визначених умов і за участі міжнародних посередників.