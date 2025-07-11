Зеленський назвав умову переговорів з РФ — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для подальших переговорів з Росією. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Іван Тимочко — голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ;

Володимир Ведмідь — голова Національної асоціації поліграфологів України, експерт-поліграфолог;

Дмитро Пелих — начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант;

Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури 2014-2025 рр., почесний голова ВГО "Правова рівність";

Ростислав Карандєєв — очільник Міністерства культури та інформаційної політики України у 2023-2024 рр.;

— Олег Гетьман — економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи;

Валентин Наливайченко — народний депутат України від партії "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;

Ігор Губаревич — білоруський опозиційний політик, голова руху "За свободу";

Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав умови проведення третього раунду перемовин з РФ. Президент вважає, що для організації цього необхідно завершити раніше узгоджені обміни полоненими.

Крім того, глава держави назвав формат можливої зустрічі з Путіним. Такі переговори можуть відбутися лише за чітко визначених умов і за участі міжнародних посередників.