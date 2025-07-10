Конференция по восстановлению и Коалиция желающих — Вечір.LIVE

В Риме в четверг, 10 июля, продолжается конференция по восстановлению Украины. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони согласовали дальнейшие шаги.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

военный аналитик Денис Попович;

политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;

военный аналитик Евгений Дикий.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Восстановление Украины: Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги на конференции в Риме;

Встреча Рубио и Лаврова в Малайзии;

В Литве упал российский дрон-имитатор "Гербера", который залетел в страну из Беларуси;

Восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 триллион долларов, — Шмыгаль.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину более 400 дронами и ракетами, в результате чего в Киеве погибли два человека.

По состоянию на сейчас известно о 24 пострадавших от вражеского удара по столице.