Конференция по восстановлению и Коалиция желающих — Вечір.LIVE

В Риме в четверг, 10 июля, продолжается конференция по восстановлению Украины. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони согласовали дальнейшие шаги.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- глава подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- военный аналитик Денис Попович;
- политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко;
- военный аналитик Евгений Дикий.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Восстановление Украины: Зеленский и Мелони согласовали дальнейшие шаги на конференции в Риме;
- Встреча Рубио и Лаврова в Малайзии;
- В Литве упал российский дрон-имитатор "Гербера", который залетел в страну из Беларуси;
- Восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 триллион долларов, — Шмыгаль.
Напомним, ночью Россия атаковала Украину более 400 дронами и ракетами, в результате чего в Киеве погибли два человека.
По состоянию на сейчас известно о 24 пострадавших от вражеского удара по столице.