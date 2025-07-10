Конференція з відновлення та Коаліція охочих — ефір Вечір.LIVE

У Римі в четвер, 10 липня, триває конференція з відновлення України. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні узгодили подальші кроки.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- військовий аналітик Денис Попович;
- політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко;
- військовий аналітик Євген Дикий.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Відбудова України: Зеленський і Мелоні узгодили подальші кроки на конференції в Римі;
- Зустріч Рубіо та Лаврова в Малайзії;
- У Литві впав російський дрон-імітатор "Гербера", який залетів до країни з Білорусі;
- Відбудова та модернізація України коштуватиме 1 трильйон доларів, — Шмигаль.
Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну понад 400 дронами та ракетами, внаслідок чого у Києві загинули дві людини.
Станом на зараз відомо про 24 постраждалих від ворожого удару по столиці.