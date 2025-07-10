Конференція з відновлення та Коаліція охочих — ефір Вечір.LIVE

У Римі в четвер, 10 липня, триває конференція з відновлення України. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні узгодили подальші кроки.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

військовий аналітик Денис Попович;

політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко;

військовий аналітик Євген Дикий.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Відбудова України: Зеленський і Мелоні узгодили подальші кроки на конференції в Римі;

Зустріч Рубіо та Лаврова в Малайзії;

У Литві впав російський дрон-імітатор "Гербера", який залетів до країни з Білорусі;

Відбудова та модернізація України коштуватиме 1 трильйон доларів, — Шмигаль.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну понад 400 дронами та ракетами, внаслідок чого у Києві загинули дві людини.

Станом на зараз відомо про 24 постраждалих від ворожого удару по столиці.