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Конференція з відновлення та Коаліція охочих — ефір Вечір.LIVE

Конференція з відновлення та Коаліція охочих — ефір Вечір.LIVE

10 липня 2025 р. 17:50

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Виступ Зеленського в Римі — головні заяви в прямому ефірі

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Атака на Київ та конференція в Італії — ефір День.LIVE

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13:23 Трамп готує заяву щодо Росії та Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський назвав умову переговорів з РФ — ефір Ранок.LIVE

10 липня 2025
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17:50 Конференція з відновлення та Коаліція охочих — ефір Вечір.LIVE

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17:32 Виступ Зеленського в Римі — головні заяви в прямому ефірі

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13:09 Атака на Київ та конференція в Італії — ефір День.LIVE

У Римі в четвер, 10 липня, триває конференція з відновлення України. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні узгодили подальші кроки.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко;
  • військовий аналітик Євген Дикий.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми: 

  • Відбудова України: Зеленський і Мелоні узгодили подальші кроки на конференції в Римі;
  • Зустріч Рубіо та Лаврова в Малайзії;
  •  У Литві впав російський дрон-імітатор "Гербера", який залетів до країни з Білорусі;
  • Відбудова та модернізація України коштуватиме 1 трильйон доларів, — Шмигаль.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну понад 400 дронами та ракетами, внаслідок чого у Києві загинули дві людини.

Станом на зараз відомо про 24 постраждалих від ворожого удару по столиці.

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13:08 Контрабанда у валізі — які предмети заборонено вивозити з курорту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Постачання неякісного одягу для ЗСУ — нові деталі у справі

13:00 Гроші від УВКБ ООН — де ще відкриють реєстрацію на виплати

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