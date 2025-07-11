Как повлияет визит Келлога в Киев на Путина — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о запланированном визите спецпосланника США Кита Келлога в Киев. Также обсудим заявления американского лидера Дональда Трампа о санкционном законопроекте против России.

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Другие темы эфира:

Буданов считает, что прекращение огня возможно уже в ближайшие месяцы;

Спецпосланник Трампа Кит Келлог приедет в Киев в понедельник, 14 июля;

Россия ударила по роддому в Харькове: девять раненых

Украина и США согласовывают технические детали возобновленной оборонной помощи, - МИД;

Гости сегодняшнего эфира:

политолог-международник Вера Константинова;

народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;

офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль;

врач-психиатр высшей категории, врач-невролог, врач-психотерапевт Евгений Скрипник;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский;

народный депутат от партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Напомним, специальный представитель действующего президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует прибыть в Киев. Чиновник посетит Украину на следующей неделе, в понедельник, 14 июля.

Важно, что запланированный визит Кита Келлога совпадает с недавним заявлением президента США Дональда Трампа. Он анонсировал, что собирается сделать важное заявление по России в понедельник, 14 июля.