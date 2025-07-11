Как повлияет визит Келлога в Киев на Путина — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о запланированном визите спецпосланника США Кита Келлога в Киев. Также обсудим заявления американского лидера Дональда Трампа о санкционном законопроекте против России.
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Другие темы эфира:
- Буданов считает, что прекращение огня возможно уже в ближайшие месяцы;
- Спецпосланник Трампа Кит Келлог приедет в Киев в понедельник, 14 июля;
- Россия ударила по роддому в Харькове: девять раненых
- Украина и США согласовывают технические детали возобновленной оборонной помощи, - МИД;
Гости сегодняшнего эфира:
- политолог-международник Вера Константинова;
- народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
- офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне Екатерина Коваль;
- врач-психиатр высшей категории, врач-невролог, врач-психотерапевт Евгений Скрипник;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей Веселовский;
- народный депутат от партии "Слуга Народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Напомним, специальный представитель действующего президента США Дональда Трампа Кит Келлог планирует прибыть в Киев. Чиновник посетит Украину на следующей неделе, в понедельник, 14 июля.
Важно, что запланированный визит Кита Келлога совпадает с недавним заявлением президента США Дональда Трампа. Он анонсировал, что собирается сделать важное заявление по России в понедельник, 14 июля.