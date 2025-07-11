Як вплине візит Келлога до Києва на Путіна — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про запланований візит спецпосланника США Кіта Келлога до Києва. Також обговоримо заяви американського лідера Дональда Трампа про санкційний законопроєкт проти Росії.

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Інші теми ефіру:

Буданов вважає, що припинення вогню можливе вже найближчими місяцями;

Спецпосланник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва в понеділок, 14 липня;

Росія вдарила по пологовому в Харкові: девʼятеро поранених

Україна і США узгоджують технічні деталі відновленої оборонної допомоги, — МЗС;

Гості сьогоднішнього ефіру:

політологиня-міжнародниця Віра Константинова;

народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;

офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;

лікар-психіатр вищої категорії, лікар-невролог, лікар-психотерапевт Євген Скрипник;

Надзвичайний і Повноважний Посол Андрій Веселовський;

народний депутат від партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, спеціальний представник чинного президента США Дональда Трампа Кіт Келлог планує прибути до Києва. Посадовець відвідає Україну наступного тижня, в понеділок, 14 липня.

Важливо, що запланований візит Кіта Келлога співпадає з нещодавньою заявою президента США Дональда Трампа. Він анонсував, що збирається зробити важливу заяву щодо Росії в понеділок, 14 липня.