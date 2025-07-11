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Як вплине візит Келлога до Києва на Путіна — ефір Вечір.LIVE

Як вплине візит Келлога до Києва на Путіна — ефір Вечір.LIVE

11 липня 2025 р. 18:17

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18:17 Як вплине візит Келлога до Києва на Путіна — ефір Вечір.LIVE

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13:23 Трамп готує заяву щодо Росії та Путіна — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про запланований візит спецпосланника США Кіта Келлога до Києва. Також обговоримо заяви американського лідера Дональда Трампа про санкційний законопроєкт проти Росії.

Подивитися ефір можна за посиланням. 

Інші теми ефіру: 

  • Буданов вважає, що припинення вогню можливе вже найближчими місяцями;
  • Спецпосланник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва в понеділок, 14 липня;
  • Росія вдарила по пологовому в Харкові: девʼятеро поранених
  • Україна і США узгоджують технічні деталі відновленої оборонної допомоги, — МЗС;

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політологиня-міжнародниця Віра Константинова;
  • народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;
  • офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони Катерина Коваль;
  • лікар-психіатр вищої категорії, лікар-невролог, лікар-психотерапевт Євген Скрипник;
  • Надзвичайний і Повноважний Посол Андрій Веселовський;
  • народний депутат від партії "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Нагадаємо, спеціальний представник чинного президента США Дональда Трампа Кіт Келлог планує прибути до Києва. Посадовець відвідає Україну наступного тижня, в понеділок, 14 липня.

Важливо, що запланований візит Кіта Келлога співпадає з нещодавньою заявою президента США Дональда Трампа. Він анонсував, що збирається зробити важливу заяву щодо Росії в понеділок, 14 липня. 

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08:45 ВПО оновили правила отримання пенсії — що змінилося

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:42 Маршрут дронів та ракет цієї ночі — в мережі показали карту

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