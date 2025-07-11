Мелони вышла с важным заявлением к СМИ в Риме — прямая трансляция

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони дает пресс-конференцию в Риме, 11 июля. Событие проходит в рамках конференции по восстановлению Украины в Италии, которая стартовала 10 июля.

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Пресс-конференция Мелони 11 июля

В конце конференции по восстановлению Украины в Риме Мелони встретится с журналистами. Также премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал следующую конференцию по восстановлению украинских городов в Польше в 2026 году.

Напомним, что премьер Италии встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским 10 июля в Риме. Стороны согласовали шаги дальнейшего сотрудничества.

Также Мелони высказался относительно слухов в СМИ о прекращении поставок оружия Украине от США. Политик убеждена, что полного прекращения поддержки от Вашингтона не будет.