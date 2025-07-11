Мелоні вийшла з важливою заявою до ЗМІ в Римі — пряма трансляція

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні дає пресконференцію в Римі, 11 липня. Подія відбувається в межах конференції з відновлення України в Італії, яка стартувала 10 липня.

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Пресконференція Мелоні 11 липня

Наприкінці конференції з відбудови України в Римі Мелоні зустрінеться із журналістами. Також прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував наступну конференцію з відбудови українських міст у Польщі 2026 року.

Нагадаємо, що прем'єрка Італії зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським 10 липня в Римі. Сторони узгодили кроки подальшої співпраці.

Також Мелоні висловився щодо чуток у ЗМІ про припинення поставок зброї Україні від США. Політикиня переконана, що повного припинення підтримки від Вашингтона не буде.