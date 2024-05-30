Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию

С подрыва захватчиками Каховской гидроэлектростанции прошел почти год. Теперь место, где когда-то было водохранилище, обросло растениями.

Это прокомментировал начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВ Александр Толоконников в эфире Ранок.LIVE.

Как выглядит Каховское водохранилище

В настоящее время Каховское водохранилище превратилось в ивовое море, через год после подрыва россиянами образовалось 150 тыс. гектаров леса. Экологи говорят, что такого явления на планете больше не существует.

В то же время это приводит к вероятности проникновения ДРГ на территорию. Но, по словам Толоконникова, пока не фиксируется движение врага на этом участке.

"Пока не фиксируется, но нужно понимать, что не только у россиян есть возможность воспользоваться этим лесом ивовым, также и у нас", — сказал он.

Представитель Херсонской ОВА отметил, что украинские защитники контролируют этот периметр по всей протяженности. Сейчас это легче сделать, чем когда там было водохранилище, но наблюдается та же ситуация, что и ниже по течению.

Ранее эколог рассказал, что берег бывшего Каховского водохранилища теперь покрыт ракушками, а из высохшей почвы проросла белая ива.

Кроме того, последствия разрушения Каховской дамбы в июне прошлого года оказались катастрофическими для Черного моря. Большое количество мусора, грязи и химических веществ попало в море, нарушив его экосистему и привело к гибели многих морских обитателей, в частности мидий.