Легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Зміни у медицині після реформи Уляни Супрун, легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь. Ці та інші теми обговорюють відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Ефір можна подивитися о 20:00 за посиланням Новини.LIVE.

Як змінилася сфера медицини в Україні

В ефірі, зокрема, обговорюються такі теми:

— Реформа Уляни Супрун: як змінилася медична сфера і які проблеми існують?

— Легалізація медичного канабісу в Україні: у чому важливість ініціативи?

— Якість української та європейської медицини: в чому різниця?

— Міфи про алкоголь: чи корисно вживати у малих дозах?

Нагадаємо, у грудні 2023 року Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

15 лютого Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Канабіс використовуватимуть для пацієнтів з онкологічними захворюваннями та посттравматичними стресовими розладами.