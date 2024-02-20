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Легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

Легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

20 лютого 2024 р. 20:00

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20:00 Легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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19:48 Блокада кордону фермерами — Новини.LIVE дізналися що думають поляки про мітинги

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18:45 У ВР назвали "суперечливі" норми нового законопроєкту про мобілізацію

Text

18:15 Знищення Авдіївки, тактика на фронті, загроза наступу з Білорусі — ефір Новини.LIVE

Text

17:51 День пам'яті Героїв Небесної Сотні — як українці згадують події 10-річної давності

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:21 Революція Гідності — військовий пригадав події Майдану

Text

16:40 Як змінилася активність авіації РФ після знищення російських винищувачів — Ігнат відповів

Text

15:42 У 3 ОШБр розповіли про ситуацію в Авдіївці та на її на околицях

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Зміни у медицині після реформи Уляни Супрун, легалізація медичного канабісу та міфи про алкоголь. Ці та інші теми обговорюють відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський разом з ведучою Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Ефір можна подивитися о 20:00 за посиланням Новини.LIVE.

Як змінилася сфера медицини в Україні

В ефірі, зокрема, обговорюються такі теми:

— Реформа Уляни Супрун: як змінилася медична сфера і які проблеми існують?

— Легалізація медичного канабісу в Україні: у чому важливість ініціативи?

— Якість української та європейської медицини: в чому різниця?

— Міфи про алкоголь: чи корисно вживати у малих дозах?

Нагадаємо, у грудні 2023 року Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

15 лютого Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Канабіс використовуватимуть для пацієнтів з онкологічними захворюваннями та посттравматичними стресовими розладами.

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20:03 Український військовий розповів, як ЗСУ виходили з Авдіївки

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19:58 Друга смерть через національну приналежність — лікарі не врятували життя українського підлітка

19:50 Чому не працює кермо автомобіля — причини та розв'язання проблеми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:51 День пам'яті Героїв Небесної Сотні — як українці згадують події 10-річної давності

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:21 Революція Гідності — військовий пригадав події Майдану

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16:40 Як змінилася активність авіації РФ після знищення російських винищувачів — Ігнат відповів

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