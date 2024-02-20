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Легализация медицинского каннабиса и мифы об алкоголе — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Легализация медицинского каннабиса и мифы об алкоголе — Комаровский в эфире Новини.LIVE

20 февраля 2024 г. 20:00

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20:00 Легализация медицинского каннабиса и мифы об алкоголе — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

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14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

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14:24 Киевляне почтили память павших на Майдане

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20:00 Легализация медицинского каннабиса и мифы об алкоголе — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

19:48 Блокада границы фермерами — Новини.LIVE узнали что думают поляки о митингах

Text

18:45 В ВР назвали "противоречивые" нормы нового законопроекта о мобилизации

Text

18:15 Уничтожение Авдеевки, тактика на фронте, угроза наступления из Беларуси — эфир Новини.LIVE

Text

17:51 День памяти Героев Небесной Сотни — как украинцы вспоминают события 10-летней давности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:21 Революция Достоинства — военный вспомнил события Майдана

Text

16:40 Как изменилась активность авиации РФ после уничтожения российских истребителей — Игнат ответил

Text

15:42 В 3 ОШБр рассказали о ситуации в Авдеевке и на ее окраинах

Text

14:58 Порошенко с женой почтили память Небесной Сотни

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14:24 Киевляне почтили память павших на Майдане

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Изменения в медицине после реформы Ульяны Супрун, легализация медицинского каннабиса и мифы об алкоголе. Эти и другие темы обсуждают известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Эфир можно посмотреть в 20:00 по ссылке Новини.LIVE.

Как изменилась сфера медицины в Украине

В эфире, в частности, обсуждаются следующие темы:

— Реформа Ульяны Супрун: как изменилась медицинская сфера и какие проблемы существуют?

— Легализация медицинского каннабиса в Украине: в чем важность инициативы?

— Качество украинской и европейской медицины: в чем разница?

— Мифы об алкоголе: полезно ли употреблять в малых дозах?

Напомним, в декабре 2023 года Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

15 февраля Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Каннабис будут использовать для пациентов с онкологическими заболеваниями и посттравматическими стрессовыми расстройствами.

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21:05 Украину накроет мощная непогода — в Укргидрометцентре рассказали, где будет опасно

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