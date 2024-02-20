Легализация медицинского каннабиса и мифы об алкоголе — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Изменения в медицине после реформы Ульяны Супрун, легализация медицинского каннабиса и мифы об алкоголе. Эти и другие темы обсуждают известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский вместе с ведущей Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Эфир можно посмотреть в 20:00 по ссылке Новини.LIVE.

Как изменилась сфера медицины в Украине

В эфире, в частности, обсуждаются следующие темы:

— Реформа Ульяны Супрун: как изменилась медицинская сфера и какие проблемы существуют?

— Легализация медицинского каннабиса в Украине: в чем важность инициативы?

— Качество украинской и европейской медицины: в чем разница?

— Мифы об алкоголе: полезно ли употреблять в малых дозах?

Напомним, в декабре 2023 года Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

15 февраля Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Каннабис будут использовать для пациентов с онкологическими заболеваниями и посттравматическими стрессовыми расстройствами.