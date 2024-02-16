Легалізація медичного канабісу — експерт розвіяв міфи щодо препарату

Легалізація медичного канабісу викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Переважна більшість засудили таку ініціативу, вважаючи, що вона призведе до пагубних наслідків і люди почнуть використовувати препарат не за призначенням. Решта — підтримали.

Наскільки шкідливий медичний канабіс — пояснив голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи справді медичний канабіс — це наркотик

За словами Шабаса, медичний канабіс — це ліки, а жодні такі препарати не можуть бути заборонені.

"Він допомагає при низці захворювань і один з них — це біль і тривожні стани. В нас в країні зараз і того, і іншого достатньо. Тому, ліки на основі медичного канабісу не можуть бути заборонені", — сказав Шабас.

Він пояснює, що називати медичний канабіс наркотиком — стереотип. Низка європейських країн вже давно легалізували препарат і є реальні докази того, що він дійсно допомагає.

"Ми бачимо практику інших країн, де це дозволено, і ніякого страху не відбулося", — додав експерт.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Представники політичної партії "Батьківщина" хотіли звернутися до Конституційного суду з метою скасування закону про легалізацію медичного канабісу. Голова фракції Юлія Тимошенко заявила, що цей законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".