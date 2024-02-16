Легалізація медичного канабісу — експерт розвіяв міфи щодо препарату

Легалізація медичного канабісу викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Переважна більшість засудили таку ініціативу, вважаючи, що вона призведе до пагубних наслідків і люди почнуть використовувати препарат не за призначенням. Решта — підтримали.
Наскільки шкідливий медичний канабіс — пояснив голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас в ранковому ефірі Ранок.LIVE.
Чи справді медичний канабіс — це наркотик
За словами Шабаса, медичний канабіс — це ліки, а жодні такі препарати не можуть бути заборонені.
"Він допомагає при низці захворювань і один з них — це біль і тривожні стани. В нас в країні зараз і того, і іншого достатньо. Тому, ліки на основі медичного канабісу не можуть бути заборонені", — сказав Шабас.
Він пояснює, що називати медичний канабіс наркотиком — стереотип. Низка європейських країн вже давно легалізували препарат і є реальні докази того, що він дійсно допомагає.
"Ми бачимо практику інших країн, де це дозволено, і ніякого страху не відбулося", — додав експерт.
Нагадаємо, у грудні 2023 року Верховна рада в другому читанні ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.
Представники політичної партії "Батьківщина" хотіли звернутися до Конституційного суду з метою скасування закону про легалізацію медичного канабісу. Голова фракції Юлія Тимошенко заявила, що цей законопроєкт "легалізує наркобізнес і наркомафію".