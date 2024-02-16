Легализация медицинского каннабиса — эксперт развеял мифы относительно препарата

Легализация медицинского каннабиса вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе. Подавляющее большинство осудили такую инициативу, считая, что она приведет к губительным последствиям и люди начнут использовать препарат не по назначению. Остальные поддержали.

Насколько вреден медицинский каннабис — объяснил глава Украинской ассоциации медицинского каннабиса Геннадий Шабас в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Действительно ли медицинский каннабис — это наркотик

По словам Шабаса, медицинский каннабис — это лекарство, а никакие такие препараты не могут быть запрещены.

"Он помогает при ряде заболеваний и одно из них — это боль и тревожные состояния. У нас в стране сейчас и того, и другого достаточно. Поэтому, лекарства на основе медицинского каннабиса не могут быть запрещены", — сказал Шабас.

Он объясняет, что называть медицинский каннабис наркотиком – стереотип. Ряд европейских стран уже давно легализовали препарат и есть реальные доказательства того, что он действительно помогает.

"Мы видим практику других стран, где это позволено, и никакого страха не произошло", — добавил эксперт.

Напомним, в декабре 2023 года Верховная рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Представители политической партии "Батьківщина" хотели обратиться в Конституционный суд с целью отмены закона о легализации медицинского каннабиса. Глава фракции Юлия Тимошенко заявила, что этот законопроект "легализует наркобизнес и наркомафию".