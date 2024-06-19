Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська arrow
Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

19 червня 2024 р. 14:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

Text

12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

Text

10:52 Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Text

08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
Text

23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

Text

22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

Text

20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

Text

20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

Text

17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:16 Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

Text

12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

Text

10:52 Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Text

08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
Text

23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

Text

22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

Text

20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

Text

20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

Text

17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:16 Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

Найважчі місяці для нашої країни та війська ми вже прожили. Україна ще "далеко не перемогла", втім "ми вже зовсім інші, ніж були до повномасштабного вторгнення".

Про це в заявив майор, заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов етері Ранок.LIVE у середу, 19 червня.

Військовий назвав чинники, що заважають досягти цілей у війні

"Наш переможний шлях тільки починається, і нам потрібно залучати все більше мотивованих людей, щоб продовжувати опір і досягати перемоги", — зауважив військовий.

За його словами, будь-які настрої щодо втоми чи необхідності зупинитися не сприяють нашим основним цілям у цій війні.

"Якщо ми заморимося, то програємо. Якщо ми будемо засмучуватися, ми також програємо", — додав захисник.

Нагадаємо, Кудряшов заявив, що військові пропонують зниження мобілізаційного віку до 21 року та впровадження державних програм спеціальної підготовки учнів та студентів.

Також ми писали, що українські захисники зазнають значних успіхів у відбитті атак та витісненні ворога на Харківському напрямку. Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу наших воїнів.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що росіяни не полишають спроб прорвати нашу оборону на Харківщині, але воїни завдають їм відчутних втрат. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:17 У Міноборони назвали кількість військово-облікових документів, сформованих у Резерв+ за добу

14:05 У Києві правоохоронці метрополітену затримали наркодилера — як працювала схема

Text

14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

13:55 Отримав ножове, бо не погодився бути приватним водієм — в Одесі затримали нападника

13:50 Нова пошта розширила бізнес у ЄС — де з'явилися відділення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:46 Комбат 3-ї ОШБр спрогнозував, коли Харків може опинитися під загрозою окупації

13:43 Частина Сум залишилася без світла — що сталося

13:25 Залізничний переїзд на Одещині закриють — причини

13:22 Кабмін сформував Міжвідомчу робочу групу з питань мобілізації — для чого вона потрібна

13:02 Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про військову поліцію — які її функції

14:17 У Міноборони назвали кількість військово-облікових документів, сформованих у Резерв+ за добу

14:05 У Києві правоохоронці метрополітену затримали наркодилера — як працювала схема

13:55 Отримав ножове, бо не погодився бути приватним водієм — в Одесі затримали нападника

13:50 Нова пошта розширила бізнес у ЄС — де з'явилися відділення

13:46 Комбат 3-ї ОШБр спрогнозував, коли Харків може опинитися під загрозою окупації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:43 Частина Сум залишилася без світла — що сталося

13:25 Залізничний переїзд на Одещині закриють — причини

13:22 Кабмін сформував Міжвідомчу робочу групу з питань мобілізації — для чого вона потрібна

13:02 Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про військову поліцію — які її функції

12:59 Український повітряний щит — Зеленський показав героїчну роботу захисників неба

Ексклюзив

08:37 Байден або Трамп — хто краще допоможе Україні перемогти у війні

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету в червні

Ексклюзив

05:54 Мирний саміт та ультиматум Кремля — що вдалося досягти Україні і коли чекати на переговори з РФ

18 червня 2024
Ексклюзив

20:17 Українсько-польські відносини — чого чекати у майбутньому

06:40 Ціни на дорогоцінні метали в Україні — скільки коштує золото у червні

Ексклюзив

06:32 Made in Ukraine — як Україна створює імперію дронів

05:23 Аналіз ринку праці в Україні у червні — ТОП вакансій у будівництві з найбільшими зарплатами

17 червня 2024
Ексклюзив

22:03 Звільнення Грузії залежить від перемоги України — що буде на Чорному морі

21:47 Війна може закінчитися за кілька місяців, — висновки Саміту миру у Швейцарії

05:23 Ринок праці в Україні у червні — ТОП IT-вакансій з найбільшими зарплатами

Text

14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

Text

12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

Text

10:52 Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Text

08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
Text

23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

Text

22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

Text

20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

Text

20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

Text

17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:16 Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена