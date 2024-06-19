Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

Найважчі місяці для нашої країни та війська ми вже прожили. Україна ще "далеко не перемогла", втім "ми вже зовсім інші, ніж були до повномасштабного вторгнення".

Про це в заявив майор, заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов етері Ранок.LIVE у середу, 19 червня.

Військовий назвав чинники, що заважають досягти цілей у війні

"Наш переможний шлях тільки починається, і нам потрібно залучати все більше мотивованих людей, щоб продовжувати опір і досягати перемоги", — зауважив військовий.

За його словами, будь-які настрої щодо втоми чи необхідності зупинитися не сприяють нашим основним цілям у цій війні.

"Якщо ми заморимося, то програємо. Якщо ми будемо засмучуватися, ми також програємо", — додав захисник.

Нагадаємо, Кудряшов заявив, що військові пропонують зниження мобілізаційного віку до 21 року та впровадження державних програм спеціальної підготовки учнів та студентів.

Також ми писали, що українські захисники зазнають значних успіхів у відбитті атак та витісненні ворога на Харківському напрямку. Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу наших воїнів.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що росіяни не полишають спроб прорвати нашу оборону на Харківщині, але воїни завдають їм відчутних втрат.