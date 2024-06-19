Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

Необхідність зниження мобілізаційного віку до 21 року та впровадження державних програм спеціальної підготовки учнів та студентів пропонують військові. Для перемоги над Росією потрібно "вливання свіжої молодої думки" в ЗСУ, вважають військові.

Про це заявив майор, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі Ранок.LIVE у середу, 19 червня.

На передовій реформи вже відбуваються

"Я розумію, що ми не переграємо за чисельністю. Росія має дуже великий потенціал "нових орків", яких призивають до війська. Нам потрібно вливання свіжої молодої думки в ЗСУ. Зараз відбувається багато реформ у застосуванні озброєння на передовій, включаючи використання FPV-дронів, і це те, з чим вони зможуть справитися", — зазначив Кудряшов.

Також військовий вважає, що і в навчальних закладах вже мають розпочинати програми щодо підготовки до "майбутніх небезпек" — йдеться про медичну підготовку та алгоритми поведінки під час обстрілів та повітряної тривоги.

Нагадаємо, за думкою депутата Романа Лозинського, Україна запізно ухвалила закон про зменшення мобілізаційного віку до 25 років та не виключає, що це не останні зміни.

Також повідомлялося, що чоловіків до 25 років можуть призвати до армії, якщо вони закінчили військову кафедру або вже служили раніше.

Раніше ми писали, через зміни у законодавстві частина військовозобов’язаних громадян, які мають право на відстрочку, не зобов’язана оформлювати документи через комісії при ТЦК.