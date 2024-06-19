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Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

19 червня 2024 р. 12:45

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12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

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22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

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20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

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20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

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17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

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Необхідність зниження мобілізаційного віку до 21 року та впровадження державних програм спеціальної підготовки учнів та студентів пропонують військові. Для перемоги над Росією потрібно "вливання свіжої молодої думки" в ЗСУ, вважають військові.

Про це заявив майор, заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі Ранок.LIVE у середу, 19 червня.

На передовій реформи вже відбуваються

"Я розумію, що ми не переграємо за чисельністю. Росія має дуже великий потенціал "нових орків", яких призивають до війська. Нам потрібно вливання свіжої молодої думки в ЗСУ. Зараз відбувається багато реформ у застосуванні озброєння на передовій, включаючи використання FPV-дронів, і це те, з чим вони зможуть справитися", — зазначив Кудряшов.

Також військовий вважає, що і в навчальних закладах вже мають розпочинати програми щодо підготовки до "майбутніх небезпек" — йдеться про медичну підготовку та алгоритми поведінки під час обстрілів та повітряної тривоги.  

Нагадаємо, за думкою депутата Романа Лозинського, Україна запізно ухвалила закон про зменшення мобілізаційного віку до 25 років та не виключає, що це не останні зміни.

Також повідомлялося, що чоловіків до 25 років можуть призвати до армії, якщо вони закінчили військову кафедру або вже служили раніше. 

Раніше ми писали, через зміни у законодавстві частина військовозобов’язаних громадян, які мають право на відстрочку, не зобов’язана оформлювати документи через комісії при ТЦК

 

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12:57 Прокуратура встановила особу воїна ЗСУ, жорстоко обезглавленого окупантами на Донеччині

12:55 Привласнили кошти на закупівлі палива для ЗСУ — в Одесі викрили посадовців

12:54 В Україні з'явилась е-Карта послуг для ветеранів — як працює

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:35 Юрист пояснив, як захистити себе від неправомірних дій представників ТЦК

12:25 Цілий мікрорайон та низка вулиць Одеси без води — хто саме

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12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

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10:52 Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Text

08:03 Електронне бронювання в Дії та загроза нових блекаутів — ефір Ранок.LIVE

18 червня 2024
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23:19 Спецоперація СБУ в Ростовській області та ситуація на Луганщині — Просто.Новини

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22:44 Нардепка заявила, що потрібно для завершення війни

Text

20:55 Політичний аналітик заявив, що Україна стала одним з фронтів Холодної війни

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20:18 Депутатка Никорак заявила, що НАТО передадуть Україні жіночу форму

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17:50 Майбутній саміт НАТО та поглибленням відносин між Росією та КНДР — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:16 Нардепка Савчук заявила, що робота Міністерства ветеранів повністю провалена

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13:59 Нардепка розповіла, чого не вистачає військовим у мобілізаційному законі