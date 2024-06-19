Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

Необходимость снижения мобилизационного возраста до 21 года и внедрение государственных программ специальной подготовки учащихся и студентов предлагают военные. Для победы над Россией нужно "вливание свежей молодой мысли" в ВСУ, считают военные.

Об этом заявил майор, заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов в эфире Ранок.LIVE в среду, 19 июня.

На передовой реформе уже происходят

"Я понимаю, что мы не переигрываем по численности. Россия имеет очень большой потенциал "новых орков", которых призывают в армию. Нам нужно вливание свежей молодой мысли в ВСУ. Сейчас происходит много реформ в применении вооружения на передовой, включая использование FPV-дронов, и это то, с чем они смогут справиться", — отметил Кудряшов.

Также военный считает, что и в учебных заведениях уже должны начинать программы по подготовке к "будущим опасностям" — речь идет о медицинской подготовке и алгоритмах поведения во время обстрелов и воздушной тревоги.

Напомним, по мнению депутата Романа Лозинского, Украина слишком поздно приняла закон об уменьшении мобилизационного возраста до 25 лет и не исключает, что это не последние изменения.

Также сообщалось, что мужчин до 25 лет могут призвать в армию, если они окончили военную кафедру или уже служили раньше.

Ранее мы писали, что из-за изменений в законодательстве часть военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку, не обязана оформлять документы через комиссии при ТЦК.