Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей arrow
Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

19 июня 2024 г. 12:45

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:45 Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

Text

10:52 Нардеп Игорь Фрис объяснил, какие предприятия нуждаются в экономическом бронировании

Text

08:03 Электронное бронирование в Дії и угроза новых блекаутов — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2024
Text

23:19 Спецоперация СБУ в Ростовской области и ситуация на Луганщине — Просто.Новини

Text

22:44 Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

Text

20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Text

17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

12:45 Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

Text

10:52 Нардеп Игорь Фрис объяснил, какие предприятия нуждаются в экономическом бронировании

Text

08:03 Электронное бронирование в Дії и угроза новых блекаутов — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2024
Text

23:19 Спецоперация СБУ в Ростовской области и ситуация на Луганщине — Просто.Новини

Text

22:44 Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

Text

20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Text

17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе

Необходимость снижения мобилизационного возраста до 21 года и внедрение государственных программ специальной подготовки учащихся и студентов предлагают военные. Для победы над Россией нужно "вливание свежей молодой мысли" в ВСУ, считают военные.

Об этом заявил майор, заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов в эфире Ранок.LIVE в среду, 19 июня.

На передовой реформе уже происходят

"Я понимаю, что мы не переигрываем по численности. Россия имеет очень большой потенциал "новых орков", которых призывают в армию. Нам нужно вливание свежей молодой мысли в ВСУ. Сейчас происходит много реформ в применении вооружения на передовой, включая использование FPV-дронов, и это то, с чем они смогут справиться", — отметил Кудряшов.

Также военный считает, что и в учебных заведениях уже должны начинать программы по подготовке к "будущим опасностям" — речь идет о медицинской подготовке и алгоритмах поведения во время обстрелов и воздушной тревоги.  

Напомним, по мнению депутата Романа Лозинского, Украина слишком поздно приняла закон об уменьшении мобилизационного возраста до 25 лет и не исключает, что это не последние изменения.

Также сообщалось, что мужчин до 25 лет могут призвать в армию, если они окончили военную кафедру или уже служили раньше.

Ранее мы писали, что из-за изменений в законодательстве часть военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку, не обязана оформлять документы через комиссии при ТЦК.

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:02 Рада приняла в первом чтении законопроект о военной полиции — каковы ее функции

12:59 Украинский воздушный щит — Зеленский показал героическую работу защитников неба

12:57 Прокуратура установила личность воина ВСУ, жестоко обезглавленного оккупантами в Донецкой области

12:55 Присвоили средства на закупки топлива для ВСУ — в Одессе разоблачили чиновников

12:54 В Украине появилась е-Карта услуг для ветеранов — как работает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:45 Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

12:35 Юрист объяснил, как защитить себя от неправомерных действий представителей ТЦК

12:25 Целый микрорайон и ряд улиц Одессы без воды — кто именно

12:17 Путин и Ким Чен Ын заключили договор о стратегическом партнерстве — что говорили об Украине

12:00 В Украине начнут наказывать за непристойные смс и фото — какие будут штрафы

13:02 Рада приняла в первом чтении законопроект о военной полиции — каковы ее функции

12:59 Украинский воздушный щит — Зеленский показал героическую работу защитников неба

12:57 Прокуратура установила личность воина ВСУ, жестоко обезглавленного оккупантами в Донецкой области

12:55 Присвоили средства на закупки топлива для ВСУ — в Одессе разоблачили чиновников

12:54 В Украине появилась е-Карта услуг для ветеранов — как работает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:35 Юрист объяснил, как защитить себя от неправомерных действий представителей ТЦК

12:25 Целый микрорайон и ряд улиц Одессы без воды — кто именно

12:17 Путин и Ким Чен Ын заключили договор о стратегическом партнерстве — что говорили об Украине

12:00 В Украине начнут наказывать за непристойные смс и фото — какие будут штрафы

11:56 На Киевщине заказали укрытия в школах за 292 млн с переплатой за стройматериалы, — расследование

Эксклюзив

08:37 Байден или Трамп — кто лучше поможет Украине победить в войне

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в июне

Эксклюзив

05:54 Мирный саммит и ультиматум Кремля — что удалось достичь Украине и когда ждать переговоры с РФ

18 июня 2024
Эксклюзив

20:17 Украинско-польские отношения — чего ждать в будущем

06:40 Цены на драгоценные металлы в Украине — сколько стоит золото в июне

Эксклюзив

06:32 Made in Ukraine — как Украина создает империю дронов

05:23 Анализ рынка труда в Украине в июне — ТОП вакансий в строительстве с наибольшими зарплатами

17 июня 2024
Эксклюзив

22:03 Освобождение Грузии зависит от победы Украины — что будет на Черном море

21:47 Война может закончиться через несколько месяцев, — заключение Саммита мира в Швейцарии

05:23 Рынок труда в Украине в июне — ТОП IT-вакансий с наибольшими зарплатами

Text

12:45 Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

Text

10:52 Нардеп Игорь Фрис объяснил, какие предприятия нуждаются в экономическом бронировании

Text

08:03 Электронное бронирование в Дії и угроза новых блекаутов — эфир Ранок.LIVE

18 июня 2024
Text

23:19 Спецоперация СБУ в Ростовской области и ситуация на Луганщине — Просто.Новини

Text

22:44 Нардеп заявила, что нужно для завершения войны

Text

20:55 Политический аналитик заявил, что Украина стала одним из фронтов Холодной войны

Text

20:18 Депутат Никорак заявила, что НАТО передадут Украине женскую форму

Text

17:50 Предстоящий саммит НАТО и углубление отношений между Россией и КНДР — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:16 Нардеп Савчук заявила, что работа Министерства ветеранов полностью провалена

Text

13:59 Нардепка рассказала, чего не хватает военным в мобилизационном законе