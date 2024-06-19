Кудряшов назвал самые тяжелые месяцы для Украины и войска

Самые тяжелые месяцы для нашей страны и войск мы уже прожили. Украина еще "далеко не победила", впрочем, "мы уже совсем другие, чем были до полномасштабного вторжения".

Об этом заявил майор, заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов на эфире Ранок.LIVE в среду, 19 июня.

Военный назвал факторы, мешающие достичь целей в войне

"Наш победный путь только начинается, и нам нужно привлекать все больше мотивированных людей, чтобы продолжать сопротивление и добиваться победы", — отметил военный.

По его словам, какие-либо настроения относительно усталости или необходимости остановиться не способствуют нашим основным целям в этой войне.

"Если мы устанем, то проигрываем. Если мы будем расстраиваться, мы также проигрываем", — добавил защитник.

Напомним, Кудряшов заявил, что военные предлагают снижение мобилизационного возраста до 21 года и внедрение государственных программ специальной подготовки учащихся и студентов.

Также мы писали, что украинские защитники претерпевают значительные успехи в отражении атак и вытеснении врага на Харьковском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу наших воинов.

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что россияне не оставляют попыток прорвать нашу оборону на Харьковщине, но воины наносят им ощутимые потери.