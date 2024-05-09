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Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

09 травня 2024 р. 15:08

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15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

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15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

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15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

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15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Text

13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:10 Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

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Уряд готує підвищення ціни на електроенергію для населення найближчим часом. Народний депутат Олексій Кучеренко прогнозує зміни в тарифах з 1 червня.

Про це нардеп сказав в ефірі "Ранок.LIVE" у четвер, 9 травня.

Енергетика України опинилася в складній ситуації. У зв'язку із останніми подіями страждає і бюджет країни. Кучеренко заявив, що вчора нам не вистачало ввечері потужності 1300 МВт у пікові години. Саме тому було прийнято політичне рішення задіяти графіки обмеження потужності для промисловості і виробництва

"Від того, що вчора у пікові години 18:00-23:00 ми обмежили енергію для промислових споживачів, енергетичні компанії втратила приблизно 50 млн грн. Якщо це відбуватиметься щодня протягом місяця ми втратимо близько півтора мільярди гривень", — наголосив Кучеренко.

Відповідно до нинішньої ситуації уряд прийняв рішення збільшити ціну на електроенергію. Наразі обговорюється ціна в діапозоні 3,5 грн — 4 грн, тобто приблизно в півтора рази.

Нагадаємо, голова споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що в Україні не буде знайдено відповідальних за те, що була зруйнована енергетична інфраструктура. Та гроші на захист критично важливих об'єктів все ж були виділені.

Також громадян закликають обмежити споживання електроенергії ввечері. 

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14:54 Ухилення від призову через релігійні переконання — у яких випадках не буде покарання

14:51 Подолав 1500 км — дрон СБУ атакував НПЗ у російській Башкирії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:50 В Миколаєві затримали очільника комуністичного руху — що загрожує

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13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

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13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:10 Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

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