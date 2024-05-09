Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Уряд готує підвищення ціни на електроенергію для населення найближчим часом. Народний депутат Олексій Кучеренко прогнозує зміни в тарифах з 1 червня.

Про це нардеп сказав в ефірі "Ранок.LIVE" у четвер, 9 травня.

Енергетика України опинилася в складній ситуації. У зв'язку із останніми подіями страждає і бюджет країни. Кучеренко заявив, що вчора нам не вистачало ввечері потужності 1300 МВт у пікові години. Саме тому було прийнято політичне рішення задіяти графіки обмеження потужності для промисловості і виробництва

"Від того, що вчора у пікові години 18:00-23:00 ми обмежили енергію для промислових споживачів, енергетичні компанії втратила приблизно 50 млн грн. Якщо це відбуватиметься щодня протягом місяця ми втратимо близько півтора мільярди гривень", — наголосив Кучеренко.

Відповідно до нинішньої ситуації уряд прийняв рішення збільшити ціну на електроенергію. Наразі обговорюється ціна в діапозоні 3,5 грн — 4 грн, тобто приблизно в півтора рази.

Нагадаємо, голова споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що в Україні не буде знайдено відповідальних за те, що була зруйнована енергетична інфраструктура. Та гроші на захист критично важливих об'єктів все ж були виділені.

Також громадян закликають обмежити споживання електроенергії ввечері.