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Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

09 травня 2024 р. 13:57

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В Україні не буде знайдено відповідальних за те, що була зруйнована енергетична інфраструктура. Але гроші на захист критично важливих об'єктів були виділені.

Про це голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко сказав в ефірі "Ранок.LIVE" у четвер, 9 травня.

Руйнування енергетичних систем та їх захист

Попенко заявив, що кошти для захисту енергосистеми Кабміном були виділені і займатися облаштуванням захисту для об'єктів критичної інфраструктури повинні були такі організації, як Укренерго, чи Центренерго.

"Нас чекатиме такий політичний триллер, в якому ми будемо чути взаємні звинувачення, різні заяви, але по фактту за це ніхто відповідати не буде", — зауважив голова спілки споживачів комунальних послуг.

Ситуація із відключенням світла та загалом енергосистемою в Україні

На запитання журналістів про регулярні відключення світла у майбутньому та про стан енергосистеми загалом, Попенко відповів: "Наша енергосистема майже повністю зруйнована, відновити її навіть у середньостроковій перспективі буде неможливо. Україну і нас з вами очікують проблеми з енергетикою, не місяць-два, не рік-два, а на багато років".

Також він підкреслив, що за останні кілька місяців Україна втратила 8 ГВт енергетичної генерації. Зараз Україна імпортує приблизно 50% електроенергії із п'яти європейських країн. Відключатимуть не лише бізнес і промислові виробництва, але і населення. 

"Від 85 до 90% маневровоїї генерації електроенергії після обстрілів ми вже втратили. Тому в часи пікового навантаження на енергосистему, а це ввечері і зранку, ми повністю залежні від постачання наших європейських партнерів", — підсумував Попенко.

Нагадаємо, вночі 8 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

Раніше у Міністерстві енергетики вже попереджали про можливі відключення світла у різних областях через російські ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. 

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