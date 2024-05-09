Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы arrow
Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

9 мая 2024 г. 13:57

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Text

13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

Text

13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

Text

10:10 Министр Сольский просит поддержать заявление об его отставке, — нардеп

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2024
Text

21:36В чем опасность Тисы при нелегальном побеге за границу — эксклюзив Новини.LIVE

Text

20:43 Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

Text

19:03 Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

Text

17:50Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

Text

14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Text

13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

Text

13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

Text

10:10 Министр Сольский просит поддержать заявление об его отставке, — нардеп

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2024
Text

21:36 В чем опасность Тисы при нелегальном побеге за границу — эксклюзив Новини.LIVE

Text

20:43 Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

Text

19:03 Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

Text

17:50 Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

В Украине не будут найдены ответственные за то, что была разрушена энергетическая инфраструктура. Но деньги в защиту критически важных объектов были выделены.

Об этом глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сказал в эфире "Ранок.LIVE" в четверг, 9 мая.

Разрушение энергетических систем и их защита

Попенко заявил, что средства для защиты энергосистемы Кабмином были выделены и заниматься обустройством защиты для объектов критической инфраструктуры должны такие организации, как Укрэнерго, или Центрэнерго.

"Нас будет ждать такой политический триллер, в котором мы будем слышать взаимные обвинения, разные заявления, но по фактту за это никто отвечать не будет", — отметил глава союза потребителей коммунальных услуг.

Ситуация с отключением света и энергосистемой в Украине.

На вопрос журналистов о регулярных отключениях света в будущем и о состоянии энергосистемы в целом, Попенко ответил: "Наша энергосистема почти полностью разрушена, восстановить ее даже в среднесрочной перспективе будет невозможно. Украину и нас с вами ожидают проблемы с энергетикой, не месяц-два, не год-два, а на многие годы”.

Также он подчеркнул, что за последние несколько месяцев Украина потеряла 8 ГВт энергетического поколения. Сейчас Украина импортирует около 50% электроэнергии из пяти европейских стран. Будут отключать не только бизнес и промышленные производства, но и население.

"От 85 до 90% маневровой генерации электроэнергии после обстрелов мы уже потеряли. Поэтому во времена пиковой нагрузки на энергосистему, а это вечером и утром, мы полностью зависимы от поставок наших европейских партнеров", — подытожил Попенко.

Напомним, ночью 8 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

Ранее в Министерстве энергетики уже предупреждали о возможных отключениях света в различных областях из-за российских ракетных атак по объектам энергетической инфраструктуры.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

14:38 Зарплаты до 150 тыс. гривен — ТОП-5 прибыльных профессий

14:35 Зеленский официально назначил Залужного послом в Великобритании

Text

14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

14:23 В Украине масштабная воздушная тревога — угроза баллистического обстрела

14:21 Оккупанты не прекращают штурмовать Лиманское направление — какая ситуация

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:20 Зеленский сменил руководителей в ВСУ — кого уволили

14:20 На Одесчине пограничники сбили пять ударных беспилотников во время ночной атаки — детали работы

Text

13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

13:55 Тепла ждать не стоит — Наталья Диденко рассказала, что будет с погодой завтра

13:55 В Одессе Екатерининской площади больше нет — что вместо нее

14:38 Зарплаты до 150 тыс. гривен — ТОП-5 прибыльных профессий

14:35 Зеленский официально назначил Залужного послом в Великобритании

14:23 В Украине масштабная воздушная тревога — угроза баллистического обстрела

14:21 Оккупанты не прекращают штурмовать Лиманское направление — какая ситуация

14:20 Зеленский сменил руководителей в ВСУ — кого уволили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:20 На Одесчине пограничники сбили пять ударных беспилотников во время ночной атаки — детали работы

13:55 Тепла ждать не стоит — Наталья Диденко рассказала, что будет с погодой завтра

13:55 В Одессе Екатерининской площади больше нет — что вместо нее

13:48 Зеленский уволил Залужного с военной службы

13:45 Собирал данные об обороне Харькова — СБУ задержала российского информатора

13:55 В Одессе Екатерининской площади больше нет — что вместо нее

13:25 Одесситы несут цветы к памятным местам — какая ситуация на Аллее славы

05:56 Ленд-лиз для Украины — как он возник и почему не заработал

8 мая 2024

12:25 В памяти навсегда — одесситы почтили героев Второй мировой

Эксклюзив

05:45 Как выжить без загранпаспорта за границей и что такое "паспорт иностранца"

7 мая 2024

20:34 Российский "Мангуст" — что за катер уничтожило ГУР в Крыму

07:52 Возвращение уклонистов, за или против — неоднозначная реакция одесситов

05:56 Штурмовики Су-25 — как они отличились в войне РФ против Украины с 2014 года

Новость с видео

05:37 Разработчик БпЛА — о собственных изделиях для ВСУ, ''кидалово'' партнеров и визитах правоохранителей

05:35 Пасха вне дома — как праздновали украинские беженцы в Польше

Text

14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Text

13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

Text

13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

Text

10:10 Министр Сольский просит поддержать заявление об его отставке, — нардеп

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Ранок.LIVE

8 мая 2024
Text

21:36 В чем опасность Тисы при нелегальном побеге за границу — эксклюзив Новини.LIVE

Text

20:43 Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

Text

19:03 Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

Text

17:50 Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих