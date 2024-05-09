Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

В Украине не будут найдены ответственные за то, что была разрушена энергетическая инфраструктура. Но деньги в защиту критически важных объектов были выделены.

Об этом глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сказал в эфире "Ранок.LIVE" в четверг, 9 мая.

Разрушение энергетических систем и их защита

Попенко заявил, что средства для защиты энергосистемы Кабмином были выделены и заниматься обустройством защиты для объектов критической инфраструктуры должны такие организации, как Укрэнерго, или Центрэнерго.

"Нас будет ждать такой политический триллер, в котором мы будем слышать взаимные обвинения, разные заявления, но по фактту за это никто отвечать не будет", — отметил глава союза потребителей коммунальных услуг.

Ситуация с отключением света и энергосистемой в Украине.

На вопрос журналистов о регулярных отключениях света в будущем и о состоянии энергосистемы в целом, Попенко ответил: "Наша энергосистема почти полностью разрушена, восстановить ее даже в среднесрочной перспективе будет невозможно. Украину и нас с вами ожидают проблемы с энергетикой, не месяц-два, не год-два, а на многие годы”.

Также он подчеркнул, что за последние несколько месяцев Украина потеряла 8 ГВт энергетического поколения. Сейчас Украина импортирует около 50% электроэнергии из пяти европейских стран. Будут отключать не только бизнес и промышленные производства, но и население.

"От 85 до 90% маневровой генерации электроэнергии после обстрелов мы уже потеряли. Поэтому во времена пиковой нагрузки на энергосистему, а это вечером и утром, мы полностью зависимы от поставок наших европейских партнеров", — подытожил Попенко.

Напомним, ночью 8 мая россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

Ранее в Министерстве энергетики уже предупреждали о возможных отключениях света в различных областях из-за российских ракетных атак по объектам энергетической инфраструктуры.