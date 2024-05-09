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Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом.

Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом.

9 мая 2024 г. 15:08

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15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом.

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15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом.

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15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блекауте и будущих отключениях электроэнергии

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14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

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13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

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13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Правительство готовит повышение цены на электроэнергию для населения в ближайшее время. Народный депутат Алексей Кучеренко прогнозирует изменения в тарифах с 1 июня.

Об этом нардеп сказал в эфире " Ранок.LIVE " в четверг, 9 мая.

Энергетика Украины оказалась в сложной ситуации. В связи с последними событиями страдает и бюджет страны. Кучеренко заявил, что вчера нам не хватало вечером мощности 1300 МВт в пиковые часы. Именно поэтому было принято политическое решение задействовать графики ограничения мощности для промышленности и производства.

"От того, что вчера в пиковые часы 18:00-23:00 мы ограничили энергию для промышленных потребителей, энергетические компании потеряли примерно 50 млн грн. Если это будет происходить ежедневно в течение месяца, мы потеряем около полутора миллиардов гривен" , — подчеркнул Кучеренко.

В соответствии с нынешней ситуацией правительство приняло решение увеличить цену на электроэнергию. Сейчас обсуждается цена в диапазоне 3,5 грн - 4 грн, то есть примерно в полтора раза.

Напомним, глава потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в Украине не будут найдены ответственные за то, что была разрушена энергетическая инфраструктура. Но деньги в защиту критически важных объектов все же были выделены.

Также граждан призывают ограничить потребление электроэнергии вечером.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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