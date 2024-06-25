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Кучеренко пояснив, у чому полягає користь міжнародного обміну електроенергією

Кучеренко пояснив, у чому полягає користь міжнародного обміну електроенергією

25 червня 2024 р. 19:45

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Народний депутат Олексій Кучеренко запевнив, що нема ніякого продажу електроенергії. Той, хто ширить такі чутки, просто розганяє зраду і вводить людей в оману. 

Про це Кучеренко сказав в ефірі День.LIVE у вівторок, 25 червня.

Продажу електроенергії нема

Нардеп зазначив, що розмови про експорт електроенергії є безпідставними та вводять українське суспільство в оману. 

"Міжнародний обмін електроенергією з такими країнами, як Молдова, Румунія, Польща, Словаччина та Угорщина, є складною конструкцією. З'являється один графік з однією країною і показує: ось дивіться, у нас там сальдо від'ємне, ми експортуємо електроенергію", — наголосив нардеп.

Кучеренко пояснив, що це найкраще рішення, адже без нього Україні було б ще важче.

"Ми можемо в певний момент комусь давати, щоб потім взяти більше", — пояснив він.

Раніше ми говорили, що очільник Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що повинна зробити Україна під час підготовки до зими. За його словами, країна мусить невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації.

Нагадуємо, що глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк заявив, що взимку при температурі повітря 0 °С українці можуть мати світло по 8-10 годин на добу. Можливість обмеження електрики до чотирьох годин в зимову пору року може бути перебільшенням.

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