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Кучеренко объяснил, в чем польза международного обмена электроэнергией

Кучеренко объяснил, в чем польза международного обмена электроэнергией

25 июня 2024 г. 19:45

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Народный депутат Алексей Кучеренко заверил, что нет никакой продажи электроэнергии. Тот, кто распространяет такие слухи, просто разгоняет измену и вводит людей в заблуждение.

Об этом Кучеренко сказал в эфире День.LIVE во вторник, 25 июня.

Продажи электроэнергии нет

Нардеп отметил, что разговоры об экспорте электроэнергии безосновательны и вводят украинское общество в заблуждение.

"Международный обмен электроэнергией с такими странами как Молдова, Румыния, Польша, Словакия и Венгрия является сложной конструкцией. Появляется один график с одной страной и показывает: вот смотрите, у нас там сальдо отрицательное, мы экспортируем электроэнергию", — подчеркнул нардеп.

Кучеренко объяснил, что это лучшее решение, ведь без него Украине было бы еще труднее.

"Мы можем в определенный момент кому-то давать, чтобы потом взять больше", — объяснил он.

Ранее мы говорили, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что должна сделать Украина во время подготовки к зиме. По его словам, страна должна безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации.

Напомним, что глава парламентского подкомитета по вопросам энергосбережения, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что зимой при температуре воздуха 0 °С украинцы могут иметь свет по 8-10 часов в сутки. Возможность ограничения электричества до четырех часов в зимнее время года может быть преувеличением.

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