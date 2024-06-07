Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час

В Україні під час війни є організаційні проблеми у роботі паливно-енергетичного комплексу. Енергетика в часи воєнного стану просто не може функціонувати за правилами мирного часу.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів Олексій Кучеренко.

Паливно-енергетичний комплекс має проблеми

Кучеренко переконаний, що протягом понад двох років повномасштабної війни Росії проти України відповідні очільники мали б зрозуміти, що енергетика воєнного стану не може функціонувати за процедурами, законами та нормативно-правовими актами мирного часу.

"Нічого не змінилося. Ми рухалися по шляху лібералізації та дерегуляції, але втратили розуміння паливно-енергетичного балансу країни, який мав би стати законом України під час війни", — говориться у повідомленні.

Раніше через складну ситуацію в енергетиці Укрзалізниця почала зменшувати споживання електроенергії. Через це рух деяких приміські електропоїздів скасують.

Нагадаємо, внаслідок російських атак Україна втратила понад 70% свого енергетичного комплексу. Голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков закликав не довіряти пресслужбі Міністерства енергетики, яка применшує руйнування енергетичної інфраструктури.