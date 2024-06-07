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Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час

Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час

07 червня 2024 р. 19:11

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19:11 Кучеренко пояснив основні проблеми паливно-енергетичного комплексу у воєнний час

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16:07 Плачков пояснив, чи може Запорізька АЕС вплинути на ситуацію зі світлом

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15:13 Нардеп пояснив потребу в нових мобілізованих та додаткові видатки з бюджету на них

Text

11:05 Росія погрожує Франції, а французи висловили протест проти відправки військ в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:57 Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

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10:33 Ексміністр Плачков прокоментував підготовку України до опалювального сезону

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В Україні під час війни є організаційні проблеми у роботі паливно-енергетичного комплексу. Енергетика в часи воєнного стану просто не може функціонувати за правилами мирного часу.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів Олексій Кучеренко.

Паливно-енергетичний комплекс має проблеми

Кучеренко переконаний, що протягом понад двох років повномасштабної війни Росії проти України відповідні очільники мали б зрозуміти, що енергетика воєнного стану не може функціонувати за процедурами, законами та нормативно-правовими актами мирного часу.

"Нічого не змінилося. Ми рухалися по шляху лібералізації та дерегуляції, але втратили розуміння паливно-енергетичного балансу країни, який мав би стати законом України під час війни", — говориться у повідомленні.

Раніше через складну ситуацію в енергетиці Укрзалізниця почала зменшувати споживання електроенергії. Через це рух деяких приміські електропоїздів скасують.

Нагадаємо, внаслідок російських атак Україна втратила понад 70% свого енергетичного комплексу. Голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков закликав не довіряти пресслужбі Міністерства енергетики, яка применшує руйнування енергетичної інфраструктури.

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18:59 Без візитів в ТЦК — Кабмін вирішив питання військового обліку для українців за кордоном

18:57 Без світла на вулицях та кондиціонерів — уряд посилює економію електроенергії

18:51 Вакансії різнороба — де платять понад 120 тис. гривень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:49 У суботу ситуація з відключеннями світла стане легшою — в Укренерго пояснили чому

18:40 Одещина у трійці лідерів за кількістю ввезених авто в цьому році — подробиці

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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