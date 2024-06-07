Кучеренко объяснил основные проблемы топливно-энергетического комплекса в военное время

В Украине во время войны есть организационные проблемы в работе топливно-энергетического комплекса. Энергетика во времена военного положения просто не может работать по правилам мирного времени.

Об этом в эфире Вечер.LIVE рассказал Алексей Кучеренко.

Топливно-энергетический комплекс имеет проблемы

Кучеренко убежден, что в течение более двух лет полномасштабной войны России против Украины соответствующие руководители должны понять, что энергетика военного положения не может функционировать по процедурам, законам и нормативно-правовым актам мирного времени.

"Ничего не изменилось. Мы двигались по пути либерализации и дерегуляции, но потеряли понимание топливно-энергетического баланса страны, который должен стать законом Украины во время войны", — говорится в сообщении.

Ранее из-за сложной ситуации в энергетике Укрзализныця начала уменьшать потребление электроэнергии. Поэтому движение некоторых пригородных электропоездов отменят.

Напомним, в результате российских атак Украина потеряла более 70% своего энергетического комплекса. Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков призвал не доверять пресс-службе Министерства энергетики, которая умаляет разрушение энергетической инфраструктуры.