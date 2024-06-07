Ексміністр спростував заяви Міненерго та дав оцінку руйнаціям енергетичної інфраструктури

Внаслідок російських атак Україна втратила більше 70% свого енергетичного комплексу. Не варто довіряти пресслужбі Міністерства енергетики, яка применшує руйнування енергетичної інфраструктури.

Про це голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков заявив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 7 червня.

Руйнація енергетичного комплексу та ситуація з енергетикою

"У нас іде жорстока війна, енергетична війна і ворог намагається повністю знищити енергетичний сектор і ми розуміємо, для чого це, щоб не працювала економіка", — заявив Плачков.

На коментар журналістів про те, що на днях пресслужба Міненерго спростувала заяви американських ЗМІ про надзвичайно велику руйнацію енергетичного комплексу, Плачков відповів, що не варто це слухати.

Також він додав, що потрібно відрізняти Міненерго і пресслужбу цього міністерства. Він порадив не слухати подібні заяви, але далі коментувати це питання відмовився.

"Ми втратили Запорізьку атомну станцію — 6 тисяч МВт, ми втратили гідроелектростанції — Каховська, Дніпрогес, Кременчуцька. Втратили майже всі теплові електростанції, які працювали на вугіллі. Ми балансуємо на атомних електростанціях, сонячних та вітрових і імпорті з Європи", — зазначив ексміністр.

Плачков зазначив про те, що в Україні крім великих енергостанцій є зруйнована валика кількість малих підстанцій. Все це привело до того, що в Україні споживання електроенергії набагато більше, ніж ми можемо генерувати.

Нагадаємо, в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями.

Для Києва та інших регіонів змінили ліміти на використання електроенергії. Відтепер розраховуватися вони будуть за новою формулою, яка повинна бути підтриманою урядом України.