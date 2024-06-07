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Экс-министр опроверг заявления Минэнерго и дал оценку разрушениям энергетической инфраструктуры

Экс-министр опроверг заявления Минэнерго и дал оценку разрушениям энергетической инфраструктуры

7 июня 2024 г. 10:57

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В результате российских атак Украина потеряла более 70% своего энергетического комплекса. Не стоит доверять пресс-службе Минэнерго, которая уменьшает разрушения энергетической инфраструктуры.

Об этом Глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков заявил в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 7 июня.

Разрушение энергетического комплекса и ситуация с энергетикой

"У нас идет жестокая война, энергетическая война и враг пытается полностью уничтожить энергетический сектор и мы понимаем для чего это, чтобы не работала экономика", — заявил Плачков.

На комментарии журналистов о том, что на днях пресс-служба Минэнерго опровергла заявления американских СМИ о чрезвычайно большом разрушении энергетического комплекса, Плачков ответил, что не стоит это слушать. 

Также он добавил, что нужно отличать Минэнерго и пресс-службу этого министерства. Он посоветовал не слушать подобные заявления, но дальше комментировать этот вопрос отказался.

"Мы потеряли Запорожскую атомную станцию — 6 тысяч МВт, мы потеряли гидроэлектростанции — Каховская, Днепрогэс, Кременчугская. Потеряли почти все тепловые электростанции, работавшие на угле. Мы балансируем на атомных электростанциях, солнечных и ветровых и импорте из Европы", — отметил экс-министр.

Плачков заявил о том, что в Украине кроме больших энергостанций есть разрушенное большое количество малых подстанций. Все это привело к тому, что в Украине потребление электроэнергии намного больше, чем мы можем генерировать.

Напомним, в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блэкаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блэкауты с контролируемыми отключениями.

Для Киева и других регионов сменили лимиты на использование электроэнергии. Теперь рассчитываться они будут по новой формуле, которая должна быть поддержана правительством Украины.

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