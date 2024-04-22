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Кравець прокоментував заяву Буданова про спецоперацію РФ "Майдан-3"

Кравець прокоментував заяву Буданова про спецоперацію РФ "Майдан-3"

22 квітня 2024 р. 20:53

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21:34 Напад на поліціянтів та вимога справедливої мобілізації — ефір Новини.LIVE

Text

20:53 Кравець прокоментував заяву Буданова про спецоперацію РФ "Майдан-3"

Text

19:00 Мобілізація та демобілізація в Україні — Кравець в ефірі Новини.LIVE

Text

18:05 Як Китай допомагає Росії — Бутирська в ефірі Новини.LIVE

Text

15:57 Буданов розповів, чи збирається йти у політику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:27 Нардеп висловив побоювання щодо мобілізаційного закону та обмеження прав для ухилянтів

Text

13:23 Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

Text

11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

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10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

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У студії Вечір.LIVE адвокат Ростислав Кравець прокоментував інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про "Майдан-3". За його словами, спецоперація триває і просувається.

Про це говорили на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Що таке "Майдан-3"

Як пояснюють в українській розвідці, у рамках спецоперації окупанти хочуть розхитати ситуацію всередині України. Успішним її кінцем росіяни вважають масові протести в країні та недовіру до влади. Операція зветься "Майдан-3". 

За словами Буданова у інтерв'ю на BBS, росіяни розуміють, що лише проросійські сили зараз не можуть працювати. Тому вони камуфлюють це під різноманітну діяльність, під різні питання соціальної напруженості.

"Росія використовує всі можливі фактори для створення соціальної напруги. І буде використовувати далі. І це не виглядатиме (і в їхніх планах це чітко описано), воно не має виглядати як проросійська позиція. Зовсім ні" , — сказав голова ГУР.

Коментар Ростислава Кравця

Адвокат заявив, що важко говорити про те, що щось просувається без певних доказів. А постійно говорити, що це все "рука Москви" врешті-решт призведе до повної недовіри.

"Потрібно демонструвати, а не просто говорити, що ми "схопили агентів Москви". Ось це і є ці канали, які розповсюджують дезінформацію", — заявляє Ростислав Кравець.

Чоловік погоджується, що є певна мережа, яка продовжує дестабілізувати ситуацію в Україні і вносити наративи, але він не думаю, що вона має наразі суттєвий вплив. 

"Ми говоримо про те, що нам потрібно заборонити телеграм. Ресурс, де українці отримують інформацію. У вас є центр дезінформації, який досить небагато працює і я щодня читаю його: вони беруть вибірку, наприклад, які за сьогодні з'явилися меседжі, і підтверджують, що це брехня. Тож показуйте і демонструйте це громадянам", — наголошує адвокат Ростислав Кравець.

Наостанок чоловік додав, що ми можемо закрити все і залишити лише "Марафон", який буде висвітлювати одну точку зору. Але на його погляд, це призведе до повного знищення держави, а цього допустити не можна.

22 квітня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поділився своїми думками щодо вирішення проблеми з соціальною мережею Telegram.

Нагадаємо, що не так давно було проведено опитування серед мешканців Києва, адже національний телемарафон "Єдині новини" стає все більш непопулярним. Більшість із них сказали, що пів мільярда гривень, які на нього витрачаються, можна використати більш розумно.

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21:29 На Вінниччині відбулося прощання з поліцейським, якого застрелили військові

21:07 Закон про мобілізацію — Безгула закликала нардепів та їхніх дітей оновити дані в ТЦК

20:59 В Укргідрометцентрі розповіли, в яких областях завтра будуть заморозки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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