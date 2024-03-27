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Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

27 березня 2024 р. 18:16

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18:16 Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Національний телемарафон "Єдині новини" стає все більш непопулярним серед мешканців Києва. Більшість з них вважають, що півмільярда гривень, які на нього витрачаються, можна використати більш розумно.

З мешканцями столиці спілкувався журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Кияни не підтримують телемарафон 

"Дуже погано думаю про марафон і про гроші, які на нього виділяються. Це обман. Вважаю, що вони не завжди правду кажуть. Марафон треба розпустити", — сказав один з мешканців столиці.

При цьому мешканці столиці сходяться на думці, що необхідно дотримуватися інформаційної гігієни.

"Має бути інформаційна гігієна. Щодо телемарафону, то багато українців не підтримують цю ідею і мені близька ця думка, оскільки інформація, яку ми звідти отримуємо, не є такою важливою, щоб виділяти такі кошти", — зазначила киянка.

Один з опитаних чоловіків наголосив, що зараз вкрай важливо витрачати кошти на значно корисніші речі, ніж телемарафон.

"Нічого хорошого в цьому нема. Гроші ж мають кудись іти, у нас війна. Сам я марафон не дивлюся", — зазначив він.

Подібних думок було багато, зокрема молода киянка висловилася наступним чином: "В нашій країні значно більше потреб, ніж цей телемарафон. На мою думку, це не дуже правильно".

А були і такі, кому просто не цікаво дивитися телемарафон.

"Телемарафон — це не цікаво. Я людина іншого покоління. До того ж значно більше різних клопотів. Інформаційний простір має переформатовуватися в більш актуальному для суспільства напрямках", — висловився літній чоловік. 

Нагадаємо, раніше опитування Київського міжнародного інституту соціології встановило, що на початок лютого 2024 року серед українців падає довіра до телемарафону.

Водночас виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що телевізійний проєкт буде переформатовано. 

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19:15 В Міноборони розповіли, як проводитиметься військова підготовка в університетах

19:10 У Повітряних Сил є зброя, яка здатна знищувати гіперзвукові ракети "Циркони"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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