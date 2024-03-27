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Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

27 марта 2024 г. 18:16

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18:16 Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

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16:07 Нардеп прокомментировал устранение пункта об ограниченно пригодных из закона о мобилизации

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15:03 Повторная ВВК для ограниченно пригодных — нардеп раскритиковал правку к законопроекту

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13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

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13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

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Национальный телемарафон "Єдині новини" становится все более непопулярным среди жителей Киева. Большинство из них считают, что полмиллиарда гривен, которые на него тратятся, можно использовать разумнее.

С жителями столицы общался журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Киевляне не поддерживают телемарафон

"Очень плохо думаю о марафоне и о выделяемых на него деньгах. Это обман. Считаю, что они не всегда правду говорят. Марафон нужно распустить", — сказал один из жителей столицы.

При этом жители столицы сходятся во мнении, что необходимо соблюдать информационную гигиену.

"Должна быть информационная гигиена. Что касается телемарафона, то многие украинцы не поддерживают эту идею и мне близко это мнение, поскольку информация, которую мы оттуда получаем, не столь важна, чтобы выделять такие средства", — отметила киевлянка.

Один из опрошенных мужчин подчеркнул, что сейчас крайне важно тратить средства на более полезные вещи, чем телемарафон.

"Ничего хорошего в этом нет. Деньги же должны куда-то идти, у нас война. Сам я марафон не смотрю", — отметил он.

Подобных мнений было много, в том числе молодая киевлянка высказалась следующим образом: "В нашей стране гораздо больше потребностей, чем этот телемарафон. По-моему, это не очень правильно".

А были и такие, кому просто не интересно смотреть телемарафон.

"Телемарафон — это не интересно. Я человек другого поколения. К тому же гораздо больше разных хлопот. Информационное пространство должно переформатироваться в более актуальном для общества направлениях", — высказался пожилой мужчина.

Напомним, ранее опрос Киевского международного института социологии установил, что на начало февраля 2024 среди украинцев падает доверие к телемарафону.

В то же время исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что телевизионный проект будет переформатирован.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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