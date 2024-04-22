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Кравец прокомментировал заявление Буданова о спецоперации РФ "Майдан — 3"

Кравец прокомментировал заявление Буданова о спецоперации РФ "Майдан — 3"

22 апреля 2024 г. 20:53

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20:53 Кравец прокомментировал заявление Буданова о спецоперации РФ "Майдан — 3"

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19:00 Мобилизация и демобилизация в Украине — Кравец в эфире Новини.LIVE

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15:57 Буданов рассказал, собирается ли идти в политику

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15:27 Нардеп выразил опасения по поводу мобилизационного закона и ограничения прав для уклонистов

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13:23 Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

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11:38 Кадровые изменения в правительстве существуют на уровне слухов, — нардеп

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10:51 Работа между Радой и правительством ухудшилась — нардеп назвал причину

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В студии Вечір.LIVE адвокат Ростислав Кравец прокомментировал интервью руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о "Майдане-3". По словам Кирилла, спецоперация продолжается и продвигается.

Об этом говорили на YouTube-канале Новини.LIVE .

Что такое "Майдан-3"

Как объясняют в украинской разведке, в рамках спецоперации оккупанты хотят расшатать ситуацию внутри Украины. Успешным ее концом россияне считают массовые протесты в стране и недоверие к власти. Операция носит название "Майдан-3".

По словам Буданова в интервью BBS, россияне понимают, что только пророссийские силы сейчас не могут работать. Поэтому они камуфлируют это под разную деятельность, под разные вопросы социальной напряженности.

"Россия использует все возможные факторы для создания социального напряжения. И будет использовать дальше. И это не будет выглядеть (и в их планах это четко описано), оно не должно выглядеть как пророссийская позиция. Вовсе нет" , — сказал глава ГУР.

Комментарий Ростислава Кравца

Адвокат заявил, что трудно говорить о том, что что-то продвигается без доказательств. А постоянно говорить, что это все "рука Москвы" в конце концов приведет к полному недоверию.

"Нужно демонстрировать, а не просто говорить, что мы "схватили агентов Москвы". Вот это и есть эти каналы, распространяющие дезинформацию", — заявляет Ростислав Кравец.

Мужчина соглашается, что есть определенная сеть, которая продолжает дестабилизировать ситуацию в Украине и вносить нарративы, но он не думаю, что она имеет существенное влияние.

"Мы говорим о том, что нам нужно запретить телеграмм. Ресурс, где украинцы получают информацию. У вас есть центр дезинформации, который довольно немного работает и я каждый день читаю его: они берут выборку, например, которые сегодня появились месседжи, и подтверждают, что это ложь. Поэтому показывайте и демонстрируйте это гражданам» , — отмечает адвокат Ростислав Кравец.

Напоследок мужчина добавил, что мы можем закрыть все и оставить только "Марафон", освещающий одну точку зрения. Но, на его взгляд, это приведет к полному уничтожению государства, а этого допустить нельзя.

22 апреля руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов поделился своим мнением о решении проблемы с социальной сетью Telegram.

Напомним, что недавно был проведен опрос среди жителей Киева, ведь национальный телемарафон "Единые новости" становится все более непопулярным. Большинство из них сказали, что полмиллиарда гривен, которые на него тратятся, можно использовать более разумно.

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20:38 Ванат подписал новый контракт с Динамо

20:30 Военные расходы достигли исторического рекорда — с чем связано

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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