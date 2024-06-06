Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив важливість застосування технологій на фронті

Командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка пояснив важливість застосування технологій на фронті. За його словами, Україна завжди має бути попереду.

Про це Олександр Ябчанка сказав в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 6 червня.

Застосування технологій на фронті

Ябчанка наголосив, що потрібно випереджати противника по технологіях, адже ворог поставив війну на виснаження.

"Це означає, що вони спалять будь-яку кількість своїх людських ресурсів, аби нас дотиснути, і що ми можемо цьому протиставити, це абсолютно нелюдська математика. Зрештою, наш супротивник до людей ставиться як до розхідного матеріалу, ми натомість діаметрально протилежні до Російської Федерації", — каже військовий.

За його словами, для України найвища цінність — це людина. ЗСУ воюють, щоб вберегти своїх громадян, у тому числі на лінії бойового зіткнення. Ябчанка зазначив, що саме технології вже дають перевагу на фронті.

Він розповів, що саме дронами Україна змінила хід війни в 2022 році.

"Наш супротивник, маючи перевагу в артилерії, кількості боєприпасів, бив по площах, а ми ж били по цілях, маючи менше боєприпасів", — каже Ябчанка.

Наразі ворог удосконалився, тому в нього також є велика кількість безпілотників. За словами військового, Україна змогла вистояти з FPV-дронами тоді, коли було надзвичайно складно.

"Ми приречені у цій війні бігти на півкорпуса попереду в технологічному плані, якщо ми ставимо перед собою задачу перемогти", — додав він.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про вдосконалення структури військового управління. Він наголосив, що війна не стоїть на заваді змін.

Також на Вовчанському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії російських загарбників, а також завдавати ударів у відповідь. Бійці-прикордонники також мужньо виконують свої обов'язки і завдають ворогу тяжких втрат у техніці та живій силі.