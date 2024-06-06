Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил важность применения технологий на фронте

Командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченка объяснил важность применения технологий на фронте. По его словам, Украина всегда должна быть впереди.

Об этом Александр Ябченка сказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 6 июня.

Применение технологий на фронте

Ябченка подчеркнул, что нужно опережать противника по технологиям, ведь враг поставил войну на истощение.

"Это означает, что они сожгут любое количество своих человеческих ресурсов, чтобы нас дожать, и что мы можем этому противопоставить, это абсолютно нечеловеческая математика. В конце концов, наш противник к людям относится как к расходному материалу, мы же диаметрально противоположны Российской Федерации", — говорит военный.

По его словам, для Украины наивысшая ценность — это человек. ВСУ воюют, чтобы уберечь своих граждан, в том числе на линии боевого соприкосновения. Ябчанка отметил, что именно технологии уже дают преимущество на фронте.

Он рассказал, что именно дронами Украина изменила ход войны в 2022 году.

"Наш противник, имея преимущество в артиллерии, количестве боеприпасов, бил по площадям, а мы же били по целям, имея меньше боеприпасов", — говорит Ябчанка.

Враг усовершенствовался, поэтому у него также есть большое количество беспилотников. По словам военного, Украина смогла выстоять с FPV-дронами тогда, когда было очень сложно.

"Мы обречены в этой войне бежать на полкорпуса впереди в технологическом плане, если мы ставим перед собой задачу победить", — добавил он.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал об усовершенствовании структуры военного управления. Он подчеркнул, что война не препятствует переменам.

Также на Волчанском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные действия российских захватчиков, а также наносить ответные удары. Бойцы-пограничники также мужественно выполняют свои обязанности и наносят врагу тяжелые потери в технике и живой силе.