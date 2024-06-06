Військовий проінформував про перебіг подій у Вовчанську — які виклики стоять перед ЗСУ

Російські війська продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. Однак у Вовчанську українським захисникам вдалося зупинити ворога.

Про це заявив доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація на Харківщині

За словами військового, у Вовчанську українські воїни впоралися зі стриманням російського наступу, а на Куп’янському напрямку зараз важко.

Він пояснив, що ворог кинув на Вовчанськ одну групу військ, а на Куп'янськ — геть іншу.

"Якщо на Вовчанську ми їх зупинили, зараз там цілі недосягнуті, то на Куп’янську ворог сконцентрований, їх дуже багато", — зазначив Сазонов.

Він зауважив, що у Вовчанську та біля Часового Яру тривають найважчі бої. Росіяни намагалися відтягнути резерви ЗСУ, але вийшло навпаки, тому окупанти перекидають туди африканські корпуси.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються розвинути наступ на Покровськ, Мирноград та Селидове Донецької області.

А речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що ЗСУ захопили в полон близько 60 окупантів поблизу Вовчанська.