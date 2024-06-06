Военный проинформировал о ходе событий в Волчанске — какие вызовы стоят перед ВСУ

Российские войска продолжают наступательные действия в Харьковском направлении. Однако в Волчанске украинским защитникам удалось остановить врага.
Об этом заявил доброволец спецподразделения "Грім" Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.
Ситуация в Харьковской области
По словам военного, в Волчанске украинские воины справились со сдерживанием российского наступления, а на Купянском направлении сейчас тяжело.
Он объяснил, что враг бросил на Волчанск одну группу войск, а на Купянск — совсем другую.
"Если на Волчанске мы их остановили, сейчас там цели не достигнуты, то на Купянске враг сконцентрирован, их очень много", — отметил Сазонов.
Он отметил, что в Волчанске и возле Часового Яра продолжаются самые тяжелые бои. Россияне пытались оттянуть резервы ВСУ, но вышло наоборот, поэтому оккупанты перебрасывают туда африканские корпуса.
Напомним, российские захватчики пытаются развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово Донецкой области.
А спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что ВСУ захватили в плен около 60 оккупантов возле Волчанска.