Военный проинформировал о ходе событий в Волчанске — какие вызовы стоят перед ВСУ

Российские войска продолжают наступательные действия в Харьковском направлении. Однако в Волчанске украинским защитникам удалось остановить врага.

Об этом заявил доброволец спецподразделения "Грім" Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE.

Ситуация в Харьковской области

По словам военного, в Волчанске украинские воины справились со сдерживанием российского наступления, а на Купянском направлении сейчас тяжело.

Он объяснил, что враг бросил на Волчанск одну группу войск, а на Купянск — совсем другую.

"Если на Волчанске мы их остановили, сейчас там цели не достигнуты, то на Купянске враг сконцентрирован, их очень много", — отметил Сазонов.

Он отметил, что в Волчанске и возле Часового Яра продолжаются самые тяжелые бои. Россияне пытались оттянуть резервы ВСУ, но вышло наоборот, поэтому оккупанты перебрасывают туда африканские корпуса.

Напомним, российские захватчики пытаются развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово Донецкой области.

А спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что ВСУ захватили в плен около 60 оккупантов возле Волчанска.