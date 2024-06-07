Командир роти батальону "Вовки да Вінчі" пояснив, що важливіше за поставки зброї від партнерів

Командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка прокоментував поставки зброї на фронт. Він заявив, що українці будуть воювати тим, чим є.

Про це Олександр Ябчанка сказав в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 6 червня.

Зброя та люди на фронті

Ябчанка зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії, Німеччина пропонувала Україні "казки", а зараз ЗСУ воюють німецькою бронетехнікою.

"На початку повномасштабного вторгнення якби хтось сказав, що в нас будуть Patriot, на цю людину подивилися б як на фантаста. На початку повномасштабного вторгнення якби хтось сказав, що в нас будуть літаки F-16, на нього б подивились як на фантазера, тому на війні завжди усього недостатньо", — каже він.

Військовий наголосив, що наразі Україна багато в чому попереду Росії. За його словами, є динаміка процесу — хотілось би, щоб F-16 були з 2022 року, однак, на щастя, вони все ж будуть на озброєнні країни.

"Зараз нам є чим воювати, зараз у нас більша проблема, чим воювати. Ось це посил до моїх співвітчизників призовного віку. Україна зараз має шанс відбитися від безумної імперії, яка хоче нас знищити", — зазначив Ябчанка.

Він закликав українців воювати проти російських окупантів.

Нагадаємо, Ябчанка пояснив важливість застосування технологій на фронті. За його словами, Україна завжди має бути попереду.

Також бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали вражаючі світлини бійців та їхніх командирів на вечірніх навчаннях. Вони вчергове закликали приєднуватись до підрозділу.